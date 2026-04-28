Vatan Partisi'nden Fener Rum Patrikhanesi'ne suç duyurusu

Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi ve Genel Saymanı Şehmus Yıldırım Gençer, Ankara’da düzenlediği basın açıklamasında Fener Rum Patrikhanesi’nin faaliyetlerini gündeme taşıdı. Gençer, kurumun mevcut yasal statüsünü aştığını ve "Ekümenik" unvanını kullanarak Türkiye’nin egemenlik haklarını hedef alan siyasi faaliyetlerin içinde bulunduğunu belirtti.

Şehmus Yıldırım Gençer, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna krizi ve diğer çeşitli bölgesel jeopolitik süreçlerde doğrudan rol üstlendiğini belirtti. Gençer, kurumun bu krizler sırasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli bir aktör gibi pozisyon aldığını ve hareket ettiğini ifade etti.

Gençer, Patrikhane'nin yürüttüğü iddia edilen söz konusu uluslararası ve bölgesel siyasi faaliyetlerin devlet kurumları tarafından şeffaf bir şekilde incelenmesini talep etti.

Gençer’in açıklamasının tamamı şu şekilde:

Bugün burada, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını, anayasal düzenini, milli devlet yapısını ve dış politika bağımsızlığını doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir mesele hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve ilgilileri görev üstlenmeye davet etmek üzere bulunuyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları, milli güvenliği, iç hukuk düzeni ve bölgesel çıkarları; yalnızca doğrudan askeri, siyasi veya ekonomik tehditlerle değil, ülkemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren kurumların uluslararası siyasi süreçlerde üstlendikleri roller bakımından da dikkatle korunmalıdır. Bugün kamuoyunun dikkatine sunduğumuz mesele, Fener Rum Patrikhanesi’nin ve Patriği Dimitri Bartholomeos’un Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını adeta yok sayan faaliyetleriyle ilişkilidir.

‘TÜRKİYE’NİN EGEMENLİK HAKLARINA AYKIRIDIR’

Fener Rum Patrikhanesi’nin Türkiye’deki hukuki statüsü açıktır. Patrikhane, Türk kanunları ve ilgili mevzuat uyarınca Fatih Kaymakamlığı’na bağlıdır. Yani Fener Rum Patriği, Fatih Kaymakamlığı’na bağlı bir memurdur. Dolayısıyla Patrik Bartholomeos’un “ekümeniklik” sıfatını kullanarak tüm dünyadaki Ortodoksların lideri gibi davranması hem Lozan’a hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına aykırıdır.

Bu kurumun tek yetkisi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren, İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’daki Rum Ortodoks cemaatine dini hizmet sunan yerel bir dini kurum olmasıdır.

Ancak Patrik Bartholomeos uzun süredir bu statüyü aşan biçimde hareket etmekte; kendisini dünya Ortodokslarının lideri anlamına gelen “Ekümenik Patrik” sıfatıyla tanıtarak Türkiye Cumhuriyeti’nin iç hukuk düzenini, anayasal yapısını ve egemenlik haklarını fiilen tartışmalı hale getirmektedir.

DİNİ KURUM MU, KÜRESEL AKTÖR MÜ?

Patrik Bartholomeos’un Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Estonya, Baltık ülkeleri, Balkanlar, Güney Kafkasya ve diğer bölgelerde yürüttüğü faaliyetler, Patrikhane’nin yalnızca dini bir kurum olmaktan çok daha öteye geçerek hareket ettiğini göstermektedir.

ABD’ye gerçekleştirdiği ziyarette “Gölge Dışişleri” olarak bilinen ABD Dış İlişkiler Konseyi CFR’yi ziyaret etmiş, bu ziyaretlerde yaptığı açıklamalarda, İsrail’in soykırımına uğrayan Filistin halkının direniş örgütü olan Hamas ve Hizbullah’ı terör örgütü olarak nitelemiş ve İsrail’in soykırımını aklamaya çalışmıştır. Bartholomeos’un dünya çapındaki çabası, ABD ve İsrail emperyalizmine karşı direnenleri suçlamaktır.

ABD’den aldığı görev ve talimatla, Rusya-Ukrayna savaşına müdahil olmuş ve Ukrayna üzerinden Ortodoks dünyasında ABD’nin faaliyetlerini yürütmüştür.

Özellikle Ukrayna meselesinde Patrik Bartholomeos’un üstlendiği rol son derece dikkat çekicidir. Patrik, 2019 yılında Ukrayna’daki kilise yapılanmasına müdahil olmuş, Ukrayna kilisesinin ayrılıkçı faaliyetler göstermeye başladığı süreçte belirleyici rol üstlenmiş, uluslararası siyasi süreçlerde açık taraf niteliğinde açıklamalar yapmış ve Türkiye’deki Patrikhane merkezini bölgesel jeopolitik süreçlerin parçası haline getirme faaliyetlerine girişmiştir.

Özellikle Son dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Patrikhane’yi ziyaret ederek burada siyasi ve diplomatik temaslarda bulunması; Patrikhane’nin yalnızca dini değil, aynı zamanda jeopolitik bir temas merkezi olarak hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Yine Patrik Bartholomeos’un son Pazar ayininde Rusya-Ukrayna savaşı hakkında yaptığı açıklamalarda da görüldüğü üzere, Patrikhane artık doğrudan uluslararası savaş, kriz ve diplomatik süreçlere ilişkin siyasi pozisyonlar üretmektedir.

Türkiye sınırları içerisinde ve yasaları çerçevesinde faaliyet göstermesi gereken bir kurumun, uluslararası krizlerde siyasi aktör gibi davranması; Türkiye’nin dış politika bağımsızlığı bakımından doğrudan değerlendirilmesi gereken bir durumdur.

‘CIA MERKEZLİ FAALİYETLER TÜRKİYE’Yİ TEHLİKEYE ATMAKTADIR’

Buradaki temel mesele açıktır. Fatih Kaymakamlığı’na bağlı yerel bir dini kurumun Türkiye’nin iç hukukunu aşan “Ekümenik Patrik” gibi statü iddiasında bulunması ve Patrikhanenin yürüttüğü CIA merkezli faaliyetler, Türkiye’nin güvenliğini tehlikeye atmaktadır.

Türkiye ile başta Rusya olmak üzere dost ülkelerle işbirliğini hedef alan çalışmaları, Türkiye’yi karşılaştığı ABD merkezli tehditler karşısında yalnızlaştırmayı amaçlıyor.

Bu nedenle Fener Rum Patrikhanesi’nin ve Patrik Bartholomeos’un: Ekümeniklik iddiaları, Ukrayna ve Ukraynalılar ile ilişkileri, Yunanistan ve Batı merkezli bağlantıları, Gürcistan, Güney Kafkasya, Balkanlar ve Baltıklar’daki girişimleri, iç hukuk ve anayasal düzenle çelişen uygulamaları, kapsamlı, çok yönlü ve şeffaf biçimde incelenmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti, kendi topraklarında faaliyet gösteren hiçbir yapının: egemenlik haklarını aşındırmasına, milli devlet yapısını tartışmalı hale getirmesine, Türkiye’yi komşularıyla veya dost ülkelerle sorun yaşayacak süreçlere sürüklemesine ve bölgesel çıkarlarını tehlikeye atmasına izin veremez. Türkiye’nin bağımsızlığı, egemenliği, anayasal düzeni ve milli çıkarları her türlü dış yönlendirme ve siyasi müdahalenin üzerindedir. Devletimizi ve ilgili kurumlarımızı göreve çağırıyoruz.