Vatan Partisi'nden fon krizi ve sermaye çıkışı açıklaması! ‘Üretmeden kazanma devrine son’

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında fon krizi, yurt dışındaki paralar ve ekonomik çözümlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Küresel gelişmelerden Türkiye’deki dolandırıcılık iddialarına, dış borç yükünden yurt dışına çıkarılan kaynaklara ve sistem krizlerine kadar pek çok konuyu değerlendiren Topkurulu, krizden çıkış yolu olarak Üreticilerin Milli Hükümeti'ni işaret etti.

‘TÜRKİYE VE DÜNYA KARAR VERME AŞAMASINA GELMİŞTİR’

Topkurulu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye ve dünya bugün bir karar verme aşamasına gelmiştir. Dünya da her gün kamuoyunu şaşırtan gelişmeler ardı ardına yaşanmaktadır. Gümrük vergileri ve yapılacak yatırımlarla tekrar büyük (MAGA) olacak diyerek ABD’de iktidara gelen Trump neredeyse tüm dünyayı ateşe verecek saldırgan politikalar izlemeye başlamıştır. Önce Venezuela daha sonra İran ile savaş başlatan ABD kendi müttefiklerine karşı bile saldırgan hale gelmiştir. Kanada, Grönland bunun örnekleridir. Avrupa’da Avrasyacı partiler birinci parti haline gelmişlerdir. Ancak İran’da bataklığa saplanan ABD çıkış yolu bulamamaktadır. İran ile birlikte Yemen’de de ABD ve müttefiklerine karşı büyük direniş başlamış, yoksul Yemen halkı Babül Mendep Boğazı üzerinden Atlantik sisteminin ekonomik can damarına düğümü geçirmişlerdir. Dünyadaki bu gelişmelerle birlikte ülkemizde de önemli gelişmeler olmaktadır. Her gün bir başka dolandırıcılık ortaya çıkmakta ve milyarlarca liralık sahtekarlık ve dolandırıcılıklar bir irin gibi meydanlara saçılmaktadır.



‘TURGUT ÖZAL SONRASINDA SÜREGELMİŞTİR’

Vatandaşlık usulsüzlüğü,

Hal dolandırıcılığı,

Bahis- kumar operasyonu,

Belediyelerdeki soygunlar,

En son olarak büyük yatırım fonu dolandırıcılığı Devlet ve yüz binlerce vatandaşımızın birikimleri heba edilmiştir.

İşte bunların ortaya saçılması artık yaranın patladığını ve tedavi edilmesi gerektiğini göstermektedir. 1980 yılında Turgut Özal’ın 24 Ocak Kararları ve hemen ertesinde 12 Eylül Amerikancı darbesi sonrasında neoliberal sistem ve özgürlük ve serbestlik ve dünyaya açılmak adı altında emperyalist hegemonyacı sisteme ülkemizin açılması sonucunda ‘memurum işini bilir’ sözleri ile başlayan sahtekarlık ve dolandırıcılık sistemi Turgut Özal sonrasında Tansu Çiller, Kemal Derviş ve Tayyip Erdoğan iktidarları tarafından o yıllardan bu yana süregelmiştir.

‘BU SİSTEM BİN BİR SURAT GİBİDİR’

1980’li yılların başında yaşadığımız ‘banker faciası’ bugün yaşadıklarımızın ilk örneği olarak karşımıza çıkmıştır. Arada birçok ‘saadet zinciri’ adı verilen ufak tefek soygunların yanında 1994-95 yılında yaşanan ekonomik kriz ve 5 bankanın batışı, 2000’li yılların başında ‘Anayasa Kitapçığı Fırlatma’ adı ile başlayan büyük kriz ve 20 bankanın batışı neoliberal sistemin uygulaması ile yaşadığımız büyük soygun sisteminin ülkemize yaşattığı ekonomik kırılmalardır. Bu sistem bin bir surat gibidir. Bir yerde bir şekilde ortaya çıkmakta, siz onu çözdüm sanırken, başka bir yerde başka bir yüzüyle karşımıza çıkmaktadır. Sonuçta Atlantik sistemi ile iç içe geçmiş bu sistem, farklı zamanlarda, farklı şekillere karşımıza çıkmaktadır. Türkiye yıllardan bu yana cari açık vererek döviz borçlanma ihtiyacı içine girmektedir. Türkiye’nin yurt dışı borcu 600 milyar dolara ulaşmıştır. Her yıl bütçemizden trilyonlarca lira faize ödenmektedir. En son yapılan Orta vadeli Planda 2027 yılında ödenecek faiz miktarı 4 trilyon lira olarak bütçelenmiştir. Halbuki Türkiye’nin çok büyük kaynakları bulunmaktadır. Ülkemiz çok rahat kaynak üreten bir ülkedir. Türkiye’nin yurdumuzda kazanılmış ancak yurt dışına çıkarılmış 500 milyar dolar parası bulunmaktadır. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Merkez Bankası Başkanımız dahil bir çok yetkilinin de söylediği gibi banka kasalarında ekonomi dışına çıkarılmış 500 milyar dolar dolaylarında değeri olan altın bulunmaktadır.

‘NE YAPMALI?’

Burada ne yapmalı sorusu gündeme gelmektedir. Burada ne yapmalıya en doğru cevap doğru iradenin iktidara gelmesidir. Vatan Partisi önümüzdeki yakın gelecekte Türkiye’de bir üreticilerin iktidarı adını verdiğimiz siyasi birliğin iktidara geleceğini müjdelemektedir. İşte Türkiye’nin başta belirttiğimiz karar aşamasına gelmesinin sonucu bu olacaktır. Türkiye bölünüp parçalanmayacaksa ki böyle bir olasılık yoktur. Türkiye Üreticilerin Milli Hükümeti’ni kuracaktır. İşte bu irade Türkiye’nin içinde bulunduğu kıskaçtan kurtulmasının yoludur. Türkiye paradan para kazanma yollarının kapandığı, herkesin çalışarak, emek vererek ürettiği ve üretilenden adil şekilde payını aldığı bir sisteme kavuşacaktır. Mustafa Kemallerin 1930’larda Altı Ok olarak programladığı bu sistem artık görünen gelecektedir. Yurt dışına çıkarılan ve banka kasalarına saklanan para ve altınlar yurt içine gerekirse zor yoluyla getirilerek ve altınlar sisteme içine sokularak ekonomi ve yatırımlar için kullanılacaktır. Bu ancak Vatan Partisi Üretim Devrimi Programı ile gerçekleşebilecektir.