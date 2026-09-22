Vatan Partisi'nden havayollarının İran kararına tepki: "Bu, Türkiye'ye yaptırımdır"

THY, Ajet ve Pegasus, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar doğrultusunda İran'a gidiş-geliş tüm uçuş seferlerini durdurma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak kararı sert bir dille eleştirdi.

"KURUMLARIMIZ ADINA UTANÇ VERİCİ"

Bursalı açıklamasında, "THY, Ajet ve Pegasus'un, ABD'nin yaptırımlarıyla birlikte İran'a iki yönlü bütün uçuşlarını iptal etmesi, Türkiye'nin kurumları adına bir utançtır ve Türkiye'ye yaptırımdır" ifadelerini kullandı. Kararın ülke ekonomisine yönelik etkilerine de değinen Bursalı, "Bu kararlar, Türkiye ekonomisine, enerji güvenliğimize, ticari ilişkilerimize, komşuluk hukukuna, vefaya atılan bir dinamittir" dedi.

"TRUMP DOSTLUĞU İÇİN FEDA EDİLEMEZ"

Vatan Partisi Genel Sekreteri, ABD karşısındaki tutumun ülke için sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD'ye boyun eğen tavırların Türkiye'de bir geleceği yoktur. Türkiye'nin milli ve stratejik çıkarları, komşuluk ilişkileri ve enerji güvenliği Trump dostluğu için feda edilemez. ABD ve İsrail saldırganlığına karşı kahramanca direnen İran'a yaptırım uygulayarak, İsrail'in canını okuyan Yemen-Ensarullah'a tavır alarak, Ukrayna'da Türk gemilerini ve Türk uçaklarını tehdit eden Zelenski'yi destekleyerek, Türkiye savunulamaz."

Bunun yanında İsrail'e yönelik açıklamaların da, Filistin için dile getirilen duyguların da pratikte bir karşılığı olmadığını söyleyen Bursalı, "İsrail'e karşı tavırlar da, Filistin için dökülen gözyaşları da ancak nutuklarda kalır" ifadesini kullandı.

"İRAN DOSTLUĞU TARİHİ DEĞERDEDİR"

Bursalı, komşu ülkelere yönelik hiçbir ABD yaptırımını tanımadıklarını belirterek, "Vatan Partisi olarak komşularımıza yönelik hiçbir ABD yaptırımını tanımıyoruz. İran dostluğu Türkiye için tarihi değerdedir" dedi.

Açıklamasının son bölümünde küresel ekonomik dengelere dair görüşlerini paylaşan Bursalı, ABD'nin uluslararası sistemdeki konumunun zayıfladığını savundu: "ABD'nin dolar saltanatı çöküyor, yeni bir Avrupa doğuyor, Emperyalist sistem krize giriyor. Bu yıkıntıyı paylaşmak isteyenler, ABD yaptırımlarına uyabilir."

Bursalı, "ABD'nin haydut tavrı, dolar dışı alışveriş arayışlarını hızlandıracaktır. Dolar saltanatı daha sert çökecektir. Asya'dan yepyeni bir dünya yükseliyor, Türkiye Avrasya'da kaçınılmaz olarak öncü konumunu alacaktır" ifadelerini kullandı.