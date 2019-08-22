Vatan Partis, HDP’li bir grubun Kadıköy’de kayyım atamalarına karşı yaptığı eylem sırasında bıçaklanan Durmuş Karaçam’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

HDP’li grup, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması üzerine Kadıköy Süreyya Operası önünde protesto gösterisi düzenlemişti. Protesto sırasında polis memularına da saldıran HDP’lilere tepki gösteren Durmuş Karataş, 19 yaşında bir saldırgan tarafından 3 yerinden bıçaklanmıştı.



HDP’den “Karaçam’ı bıçaklayan saldırganla bir ilgimiz yok” açıklamasına rağmen saldırgan HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığında gözaltına alınmıştı. Saldırganın bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.



“PKK’nın Kökü Kazınmalı, HDP Kapatılmalı”

Ziyarette Durmuş Karaçam’a geçmiş olsun dileklerini ileten Vatan Partisi MKK üyesi ve İstanbul İl Yöneticisi Beyhan Korkman, “Sayın Durmuş Karaçam'ı HDP/PKK üyesi bir grubun İstanbul'un orta yerinde terör estirme girişimi karşısında sergilediği vatansever tavrından dolayı tebrik ediyoruz. Kendisine bugün parti yöneticilerimiz ile birlikte geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Vatandaşımızı bıçaklayarak kaçan kişinin HDP binasında yakalanmış olması her şeyi özetliyor. Bu olayla bir kez daha anladık ki, PKK terör örgütünün kökünün tamamen kazınması için HDP derhal kapatılmalıdır.” dedi.



Ziyaretleri için heyete teşekkür eden Durmuş Karaçam ve ailesi, “Vatan meselesinde hepimiz aynı mevzideyiz. Önemli olan vatanın birliği ve bütünlüğü. Bölücü terörün milletçe karşısındayız.” dedi.



ulusal.com.tr

