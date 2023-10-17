Vatan Partisi'nden "İsrail Vahşeti Nasıl Durdurulur' Çözüm Önerisi
Vatan Partisi, Siyonist İsrail-Filistin savaşında zaferin elde edilmesi için çözüm önerilerini sundu. Genel Başkan Doğu Perinçek Çıkış Yolu programında çözümü açıkladı. Genel Sekreter Özgür Bursalı ise yazılı bir açıklama yaptı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek İsrail’in insanlık dışı saldırganlığına karşı laf değil eylem diyerek şunları söyledi:
1- Suriye ile anlaşacaksın. Suriye'nin kuzeyinden ABD güdümündeki PKK'yı DEAŞ'ı temizlediğin zaman bu İsrail'e büyük bir darbedir.
2- Eğer Türkiye Filistin'in yanında gür ses çıkartacaksa Türkiye’nin söyleyeceği şudur, "Türkiye artık NATO'da kalamaz, NATO Türkiye'nin düşmanıdır"
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'da saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu:
LAF DEĞİL EYLEM! İSRAİL VAHŞETİ NASIL DURDURULUR?
Binlerce Filistinli şehidimiz için ah vah etme, karalar bağlama, lafla kınama, "yeter artık" çağrıları yapmak yerine,
1-Suriye ile derhal işbirliği yapılacak.
2-İncirlik ve Kürecik üsleri TSK'nın tam denetimine verilecek.
3-İsrail dostu Ukrayna'ya destek politikadan vazgeçilecek. Devamında atılacak adımlarla dünya dengeleri değişir, ABD-İsrail planları bozulur, Filistin'e en büyük destek olur, İsrail saldırganlığı caydırılır.