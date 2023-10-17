Vatan Partisi'nden "İsrail Vahşeti Nasıl Durdurulur' Çözüm Önerisi

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek İsrail’in insanlık dışı saldırganlığına karşı laf değil eylem diyerek şunları söyledi:

1- Suriye ile anlaşacaksın. Suriye'nin kuzeyinden ABD güdümündeki PKK'yı DEAŞ'ı temizlediğin zaman bu İsrail'e büyük bir darbedir. 2- Eğer Türkiye Filistin'in yanında gür ses çıkartacaksa Türkiye’nin söyleyeceği şudur, "Türkiye artık NATO'da kalamaz, NATO Türkiye'nin düşmanıdır"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'da saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu:

LAF DEĞİL EYLEM! İSRAİL VAHŞETİ NASIL DURDURULUR?



Binlerce Filistinli şehidimiz için ah vah etme, karalar bağlama, lafla kınama, "yeter artık" çağrıları yapmak yerine,



1-Suriye ile derhal işbirliği yapılacak.



2-İncirlik ve Kürecik üsleri TSK'nın tam denetimine verilecek.



3-İsrail dostu Ukrayna'ya destek politikadan vazgeçilecek. Devamında atılacak adımlarla dünya dengeleri değişir, ABD-İsrail planları bozulur, Filistin'e en büyük destek olur, İsrail saldırganlığı caydırılır.