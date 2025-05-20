Vatan Partisi'nden NATO Tatbikatı'na karşı 'Uyan Türkiye' çağrısı: 24 Mayıs'ta Edirne'ye!

“Immediate Response” (Anında Müdahale) isimli tatbikatın doğrudan Türkiye’yi hedef aldığını belirten Perinçek, 24 Mayıs Cumartesi günü Edirne’de miting düzenleyeceklerini duyurdu.

Perinçek, Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen tatbikata dahil edilmediğine dikkat çekerek, “Tatbikatın hedefi Türkiye’dir. Namlular Türkiye’ye dönmüştür” dedi. Tatbikatta Meriç Nehri üzerinden tank geçişlerinin senaryolaştırıldığını ve Yunan zırhlı birliklerinin bu senaryoda görev aldığını belirten Perinçek, ABD’nin bölgede iki bin istihkâm askeri konuşlandırdığını ifade etti.

Tatbikatta, siber, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savaş yeteneklerinin de test edileceğini vurgulayan Perinçek, “Yunanistan’daki ABD üsleri Türkiye’yi kuşatma planının parçasıdır. Bu üsler PKK’nın soykırım yalanlarına dayalı müdahale planları için hazırlanıyor” dedi.

Perinçek, hükümeti ve muhalefeti eleştirerek, “Hükümet ve Atlantikçi muhalefet NATO yeminlerine devam etsin. İşte NATO’nun Türkiye’ye bakışı: Namlular üzerimize çevrilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Perinçek, NATO’nun geçmişte Türkiye’ye karşı birçok darbede rol aldığını hatırlatarak, “12 Mart, 12 Eylül, 15 Temmuz... Hepsi NATO’nun eseridir” dedi.

“Edirne’den NATO’ya yanıt vereceğiz”

Vatan Partisi olarak bu tatbikata sessiz kalmayacaklarını ifade eden Perinçek, 24 Mayıs Cumartesi günü Edirne’de düzenleyecekleri yürüyüş ve mitingle NATO’ya karşı bayrak açacaklarını duyurdu.

“Serhat şehrimiz Edirne’den NATO’ya meydan okuyacağız. Mimar Sinan, Talat Paşa, Atatürk ve İstiklâl Marşı’nın ruhuyla Edirne’de olacağız” diyen Perinçek, tüm vatanseverleri Saraçlar Caddesi’ndeki açık hava toplantısına katılmaya çağırdı.