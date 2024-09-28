Vatan Partisi’nden ortak siyaset vurgusu: Türkiye ve Çin 21. Yüzyıla damga vuracak!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, törende yaptığı konuşmada "Kuşak ve Yol" projesinin önemine dikkat çekerek, yakında Çin'e bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Törene Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı başkanlığında bir heyet de katıldı.

1949’da Mao Zedong önderliğinde kurulan Çin Halk Cumhuriyeti, geçen 75 yılda elde ettiği başarılarla tüm dünyaya umut taşıyor. Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyon, birçok önemli katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Törende konuşan Büyükelçi Liu Shaobin, Çin ve Türkiye'nin tarihsel olarak derin bağlara sahip olduğuna vurgu yaparak, "Binlerce yıllık geçmişe sahip İpek Yolu, iki millet arasındaki ticaret ve dostluk köprüsünü oluşturmuştur. Bugün Çin-Türkiye ilişkileri her alanda hızla gelişiyor ve derinleşiyor," ifadelerini kullandı.

Resepsiyonda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yakında Çin’e yapacağı ziyaretin, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin güçlenmesine büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Şimşek, "Bu ziyaretin, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum," dedi.

Vatan Partisi heyetinin törendeki katılımı dikkat çekti. Genel Sekreter Özgür Bursalı, Çin ve Türkiye’nin 21. yüzyılda önemli bir ortaklık kurduğunu ifade etti.

Bursalı, "20. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşu insanlık tarihi açısından büyük dönüm noktalarıdır. 21. yüzyıl, bu iki ülkenin dünyaya yön verdiği bir dönem olacak," dedi.

Sanatçı Emre Yücelen, Çin ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkileri değerlendirirken, "Bu gece, Çin kültürünün dans ve müzik ile Ankara’da estirdiği esintileri hissettik. 75. yılını kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz," şeklinde konuştu.

Ankara’daki resepsiyonda, Çin kültürünü tanıtan dans ve müzik performansları büyük beğeni topladı. Uygurlu sanatçıların gösterisi ise izleyicilerden alkış aldı.