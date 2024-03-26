Vatan Partisi'nden Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği taziye ziyareti
Moskova’da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için Vatan Partisi heyeti Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği’ne taziye ziyaretinde bulundu. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan da taziye defterini imzaladı.
Rusya Federasyonu Büyükelçisi Aleksei ERKHOV(Aleksey Erhov) “hiç kimse Rusya’yı korkutamayacak” dedi.
"Tam da bu zamanda bir terör saldırısı gerçekleştirmenin Rusya'ya gözdağı verme girişimi olduğu son derece açıktır. Geçmişte hiç kimse Rusya'yı korkutmayı başaramadı, şimdi de başaramayacak. Rusya'nın kime nasıl ve ne zaman cevap vereceğine gelince, önce yürütülen soruşturmanın sonuçlarını bekleyelim."
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak ile Ulusal Strateji Merkezi Başkanı ve Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek Rusya Federasyonu İstanbul Konsolosluğu’na taziye ziyaretinde bulundu.
Sancak ve Perinçek, Türkiye ile Rusya'nın omuz omuza olduğunu vurguladı. Vatan Partisi heyetinden sonra Başkonsolosluğu Abhazya Cumhuriyeti heyeti de ziyaret etti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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