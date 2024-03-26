Vatan Partisi'nden Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği taziye ziyareti

Rusya Federasyonu Büyükelçisi Aleksei ERKHOV(Aleksey Erhov) “hiç kimse Rusya’yı korkutamayacak” dedi.

"Tam da bu zamanda bir terör saldırısı gerçekleştirmenin Rusya'ya gözdağı verme girişimi olduğu son derece açıktır. Geçmişte hiç kimse Rusya'yı korkutmayı başaramadı, şimdi de başaramayacak. Rusya'nın kime nasıl ve ne zaman cevap vereceğine gelince, önce yürütülen soruşturmanın sonuçlarını bekleyelim."