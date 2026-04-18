Vatan Partisi'nden Şaban Sevinç'e "Perinçek-Kılıçdaroğlu" yanıtı: Fitne ve fesat...

Gazeteci Şaban Sevinç, “Ankara'da sürpriz görüşme” başlığıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sevinç, “Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Perinçek'i davet edip Ankara'da uzun bir görüşme yaptı. Doğu Perinçek geçmişte Kılıçdaroğlu için çok ağır suçlamalarda bulunmuştu.” ifadelerini kullandı.



Şaban Sevinç’e Vatan Partisi’nden yanıt gecikmedi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Sevinç’in ABD hesabına kışkırtmalarda bulunarak fitne yaptığını söyledi.



Bursalı şöyle konuştu



“Türkiyemizin ABD ve İsrail tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir süreçte vatan toprağına ayak basan bütün öncüler elbette görüşecek, ülkemizin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve üretim ekonomisi için görüş alışverişi yapacaktır. Fitnecilere ve fesatçılara düşen görev ise, ABD hesabına kışkırtmalarda bulunmaktır. Herkes bulunduğu mevziden görevini yapıyor ve yapacak. Ancak fitne ve fesatçıların bu süreçten alınları ak ve başarıyla çıkma şansları bulunmuyor.”