Vatan Partisi'nden Şeyh Sait Savunucularına Sert Tepki

İYİ Partili ve Ak Partili vekiller vatan haini Şeyh Said'e sahip çıktı.



Geçen günlerde Diyarbakır'daki Şeyh Sait bulvarının ismi tartışmalara neden olmuştu. Bu isimle bulvarın anılmasına tepki gösterilmişti.



Diyarbakırlı olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, gelen tepkilerden rahatsız oldu. Şeyh Said'i toplumsal ve dini değer olarak yorumladı.

"Şeyh Said’e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum. Şeyh Said gibi büyük değerlere dönüşen Beddiüzzaman Said Nursi ve Seyid Rıza’nın da mezar yerlerinin açıklanması hafıza barışına hizmet edecektir. Biz toplumun tüm değerlerine saygı ve hürmeti bir hafıza barışı olarak görüyoruz."

Tepkiler üzerine Ensarioğlu sosyal medyadan açıklama yaptı. "Bölücü değilim "dedi.



Gelişmeler üzerine İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı. Ensarioğlu'nun İyi Parti lideri Meral Akşener'in talimatıyla disipline sevk edildiğini duyurdu.



Ak partili Abdurrahim Fırat da geri kalmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şeyh Said'in sahipsiz olmadığını söyledi.

"Bazı terbiyesiz ve ahlaksız zevatların Şeyh Said Efendi hakkında sarf ettiği beyanlar hakkında TCK hükümlerine göre hakaret oluşturan sözler nedeniyle suç duyurusunda bulunacağımızı ve Şeyh Said Efendinin sahipsiz olmadığı kamuoyuna beyan ederim."

Vatan Partisi'nden Tepki

Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, tartışmalara son noktayı koydu. Şeyh Said'in İngilizlerle iş birliği yaptığını hatırlattı. Ak partili vekile "mahkemede görüşelim" dedi.