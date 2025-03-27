Vatan Partisi’nden TKP’ye çağrı: 'CHP’nin peşinden gitmeyin'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Amerikan ve İngiliz basınına yaptığı “NATO ile güçlü ittifak ve Batı ile entegrasyon” vurgusu siyasi gündemde yankı uyandırdı. Vatan Partisi, Özel’e tepki gösteren TKP'yi, CHP’nin politikalarının dışına çıkmaya çağırdı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "CHP’nin NATO’cu bir parti olduğunu biliyoruz" diyerek Özel’i eleştirdi. Ancak CHP’nin öncülüğünü yaptığı sokak hareketine katılanların büyük çoğunluğunun yurtsever duygularla hareket ettiğini belirterek, bu hareketi CHP’den bağımsız bir çizgiye koydu.

VATAN PARTİSİ'NDEN TKP'YE ÇAĞRI

Bu açıklamaya Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı’dan yanıt geldi. Bursalı, sosyal medya hesabı üzerinden TKP’ye seslenerek, CHP’nin politikalarının antiemperyalist bir duruşla bağdaşmadığını savundu.

Bursalı, “CHP yönetiminin peşinde antiemperyalizm ya da komünizm olmaz, orada ancak Batı’ya bağlılık programında piyon konumları bulunur. Bugünkü cepheleşme, Batı’nın emperyalist sisteminden kurtulmak ile Batı’ya bağımlılığı sürdürmek arasındadır. ABD-İsrail merkezli tehditlere karşı Türkiye'nin bağımsız bir çizgide olması gerekiyor. TKP’yi CHP’nin NATO’yla bütünleşme programını desteklemek yerine, Türkiye’nin gerçekçi bağımsızlık mücadelesine katılmaya davet ediyoruz.” dedi.

Bursalı, CHP’nin önderlik ettiği ve TKP’nin de sokaklarda destek verdiği hareketin, Batı’nın emperyalist politikalarına hizmet ettiğini öne sürdü.

Bursalı, “Sizler o harekete katılarak, Özgür Özel ve CHP yönetiminin planının bir parçası oluyorsunuz. Onlar sizin planınız içinde yer almıyor. Sokak hareketine katılan kitleler, Özel’in savunduğu Batı ve NATO ile entegrasyon programına yönlendiriliyor. Bu süreçte antiemperyalist unsurlar da farkında olmadan ABD’nin çizgisine çekiliyor.” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Amerikan CNN televizyonuna verdiği röportajda, “Biz ülkemiz için çalışıyoruz, NATO ile güçlü bir ittifakı ve Batı ile entegrasyonu savunuyoruz. Ancak son gelişmeler Türkiye’yi hukukun dışına itiyor ve bu sürece zarar veriyor. Türkiye, Batı kurumlarından giderek uzaklaştırılıyor.” ifadelerini kullandı.

İngiliz BBC’ye konuşan Özel, İngiltere hükümetinin Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve protestolara sessiz kalmasına tepki göstererek, “İstanbul’un belediye başkanı hapse atılıyor ve İngiltere buna sessiz kalıyor. Bu nasıl dostluk, bu nasıl demokrasi savunusu? Gerçekten çok kırgınız.” dedi.