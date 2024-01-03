Vatan Partisi'nden TÜRK-İŞ'e Tebrik Ziyareti!

Genel Sekreter Özgür Bursalı ziyaretin ardından, Ergün Atalay’ın ve TÜRK-İŞ yönetiminin, Türkiye’nin içine girdiği kritik süreçte, vatan ve emek mücadelesi mevzisinde büyük bir şans olduğunu belirterek, “Ergün Atalay Başkanımızın önderliğinde TÜRK-İŞ, emekçilerimizin ve Türkiyemizin sarsılmaz kalesidir. Son Genel Kurul’da alınan Türkiye’nin güvenliği ve Filistin için ülkemizdeki ABD üslerine el konulması kararı tarihi önemdedir. Yine vergide adalet ve taşeron işçilere kadro konularında başlattıkları mücadelede Vatan Partisi işçi sınıfımızla, TÜRK-İŞ’le ve Ergün Atalay Başkanımızla her zaman omuz omuzadır” dedi.

Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık da, önümüzdeki süreçte emekçileri ilgilendiren önemli konularda, TÜRK-İŞ’le beraber çeşitli faaliyetler yapma konusunda mutabık kaldıklarını ve bu konuda hazırlıklara başladıklarını belirtti. Karanlık, “Ergün Atalay Başkanımızın Türkiye yoksa emekçi davasının da olmayacağını ifade etmesi, işçi sınıfımızın yüksek karakterini ve bilincini bir kez daha göstermektedir. Bu tutum hepimizin ortak tutumudur. TÜRK-İŞ yönetimini kutluyoruz” dedi.