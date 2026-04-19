Vatan Partisi'nden Ümit Özdağ'a "gladyo" yanıtı: "Perinçek’e karşı tavrı görevinin gereği"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in "MHP’den ayrılan partiler ABD projesidir" tespitinin sorulması üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Perinçek'i hedef alan ifadeler kullandı. Bu açıklamalara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Özdağ’ın siyasi kimliğini ve geçmişini sert sözlerle eleştirdi.

‘MOSSAD İLİŞKİLERİYLE ÜN YAPMIŞ ÜMİT ÖZDAĞ…’

Özdağ’ın siyasi ilişkilerine dikkat çeken Bursalı, şunları kaydetti:

"MOSSAD ilişkileriyle ün yapmış olan Ümit Özdağ'ın, ABD'nin MHP'yi zayıflatma projelerinde rol alması doğaldır. Bu bağlamda Genel Başkanımıza karşı tavrı da aynı görevin gereği oluyor."

‘PERİNÇEK, GLADYO’NUN BİR NUMARALI HEDEFİ OLMUŞTUR’

Bursalı, mesajını şu hatırlatmayla tamamladı:

"Ayrıca 'devlet memuru' dediği Doğu Perinçek, 15 yıl bu devletin hapishanelerinde yatmış ve Gladyo'nun her zaman bir numaralı hedefi olmuştur."

ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Doğu Perinçek’in “MHP’den ayrılan partiler ABD projesidir” sözlerine yanıt veren Ümit Özdağ, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sen neyin projesisin be adam. Ben devlet memurlarıyla tartışmıyorum ben. Onun için Doğu Perinçek ile de tartışmıyorum.”