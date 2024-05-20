Vatan Partisi'nden yas çağrısı!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte bazı yetkiler geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybetti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatıyla ilgili Vatan Partisi'nden de bir açıklama geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Türkiye'nin yas ilan etmesi gerektiğini söyledi.

Özgür Bursalı yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: