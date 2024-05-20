Vatan Partisi'nden yas çağrısı!
Vatan Partisi, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatı sonrası Türkiye'nin yas ilan etmesi için çağrıda bulundu. Açıklama yapan Genel Sekreter Özgür Bursalı, "Tarihten gelen sarsılmaz kardeşliğimiz ve ortak geleceğimiz için dostluğumuzu ve dayanışma duygularımızı güçlendirme zamanıdır." dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte bazı yetkiler geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybetti.
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatıyla ilgili Vatan Partisi'nden de bir açıklama geldi. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Türkiye'nin yas ilan etmesi gerektiğini söyledi.
Özgür Bursalı yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
- İran Devletinin ve Milleti’nin acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz. Türkiye, Merhum Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi ve beraberinde şehit olan İran yöneticileri için yas ilan etmelidir. Merhum Reisi’nin, Türkiye, İran, Azerbaycan dostluğuna büyük katkıları olmuştur. Tarihten gelen sarsılmaz kardeşliğimiz ve ortak geleceğimiz için dostluğumuzu ve dayanışma duygularımızı güçlendirme zamanıdır. Saygılarımızla
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