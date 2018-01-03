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Vatan Partisi'nden yılbaşı bildirisi dağıtan Sıla Vakfı'na suç duyurusu

İzmir’de sarıklı ve cüppeli bir grup, "Yeni yılı kutlamayın" içerikli bildiri dağıttı, sokaktaki vatandaşa sataştı. Bu olayın üzerine Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cüppe ve sarıklarıyla sokağa çıkıp, yılbaşını kutlamayın diye çağrı yaptılar. 

Olay İzmir Eşrefpaşa’da yaşandı... Sıla Vakfı tarafından "dünyayı kan gölüne çeviren Hristiyanların geleneği olan yılbaşını kutlamıyoruz çünkü biz Müslümanız" başlıklı bildiriler yurttaşlara dağıtılmak istendi.

O sırada bölgeden geçen Vatan Partisi Konak İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Boy ve eşi Mutlu Boy’la cüppeliler arasında tartışma yaşandı. 

Sibel Boy polisi arayarak şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Yaşanan olay üzerine harekete geçen Vatan Partisi Konak İlçe yönetimi suç duyurusunda bulundu. 

Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı Avukat Bülent Karagöz Sıla Vakfı’nın kapatılmasını istedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Sıla Vakfı #Eşrefpaşa #izmir #yılbaşı #vatan partisi
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