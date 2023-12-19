Vatan Partisi'nin Avcular Adayı Yazar İsa Altun Oldu

Vatan Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayını duyurdu. Yazar İsa Altun Avcılar Adayı olarak belirlendi. Polis emeklisi olan Altun, uyuşturucuyla mücadelede göstermiş olduğu başarılarla tanınıyor.

Vatan Partisi'nin Avcular Adayı Yazar İsa Altun Oldu


Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri için partiler adaylarını tek tek açıklıyor. Vatan Partisi İstanbul Avcılar'da yarışa katılacak belediye başkan adayını kamuoyuna duyurdu.

Vatan Partisi’nin Avcılar adayı yazar İsa Altun oldu.

Aday tanıtım toplantısında konuşan Altun, şeffaf ve halkçı yönetim mesajı verdi. Avcılar’ın en büyük sorunu olan kentsel dönüşüme dikkat çekti.

Polis emeklisi olan Altun, 2000 yılında uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarından dolayı dönemin Emniyet Genel Müdürü Necati BİLİCAN tarafından " Yılın Polisi" seçilmişti.

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