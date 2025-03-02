Vatan Partisi'nin fedakar kadrolarından Özay Gökçe anıldı

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyeliği ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in koruma müdürlüğünü yapan Özay Gökçe, ölümünün üçüncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Yapılan anma törenine Gökçe’nin ailesi, mücadelesini verdiği Vatan Partisi’nin İstanbul il, ilçe yöneticileri ve üyeleri katıldı. Vatan Partisi'nin fedakar kadrolarından Özay Gökçe, ölümünün üçüncü yılında mücadele arkadaşları tarafından mezarı başında anıldı.

Üç yıl önce Akciğer kanserine yenik düşerek hayata gözlerini yuman Gökçe, 1977 yılından beri hayatını emekçilerin davasına adamış ve bu uğurda mücadele etmişti.

Uzun yıllar Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in koruma müdürlüğünü yapan Gökçe'nin anma törenine, Gökçe’nin ailesi, mücadelesini verdiği Vatan Partisi’nin İstanbul il, ilçe yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Şişli Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda yapılan anma töreninde konuşan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, "Özay Gökçe demek, fedakarlık demektir" ifadelerini kullandı:

“Yıllarca Genel Başkanımız Doğu Perinçek’in koruma müdürlüğünü yaptı. Hayatını Doğu Perinçek’in hayatıyla bütünleştirdi. Böyle müstesna bir isimdi. Bir kez olsun görev başındayken ‘aman, of’ dediğini duymadık. Türlü zorluklara yine gülümseyerek göğüs germiş ve bize örnek olmuştur. Bize vefatıyla da örnek olmuştur. Bize bıraktığı çok büyük bir arkadaşlık mirası vardır. Arkadaşlık kavramı Özay Gökçe’nin kişiliğinde somutlaşmıştır. Arkadaşlık için ölüme gidilir, lokmalar paylaşılır, her türlü kavgaya girilir. Böyle büyük bir miras bıraktı. Onun bıraktığı büyük boşluğu, mirası hep birlikte gece gündüz demeden çalışarak, Vatan Partisi’nin iktidar mücadelesine bir tuğla da biz koyarak sürdüreceğimize, bu bayrağı dahada yukarı çekeceğimize söz veriyoruz. Onun huzurunda bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağımızı yeniden ifade ediyoruz.”