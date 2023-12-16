Vatan Partisi'nin FETÖ'yü İfşa Eden Açıklamaları Haber Yapılmadı

Rektör talimat verdi, Vatan Partisi’nin akademideki FETÖ’yü ortaya çıkardığı açıklamalar medyada haber yapılmadı.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Anadolu Ajansı, TRT ve A Haber'e verilen talimatları paylaştı.



Bursalı, Varan-9 olarak yaptığı açıklamada medyaya talimatın Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ruhullah Öz aracılığıyla verildiğini ifade etti.



Bursalı, basın açıklamalarının üçüne katılan A Haber'in aldığı emirle haberleri yapmadığını kaydetti.



İletişim Başkanlığı'na da sorular yönelten Bursalı, partisinin açıklamalarına değil rektörün açıklamalarına yer veren İhlas Haber Ajansı'nın tavrının da dikkat çekici olduğunu söyledi.



Bursalı, muhalif olarak nitelendirilen medyanın FETÖ'yü korumakta birleştiğini belirtti..



Akademideki yapılanmayla ilgili onlarca üniversiteden belgeler geldiğini de belirten Bursalı, FETÖ'nün temizleneceğini vurguladı.



