Onlar kendilerine "havacı" diyor. Vatan Partisi'nin Öncü Gençlik'i Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanlığı'na taşımak için var gücüyle çalışıyor. Ancak sadece alanlarda değil. İşin mutfağında propaganda bürosu var. Gece gündüz demeden, videosundan basın ve sosyal medya çalışmasına, Doğu Perinçek'i aday yapabilmek için emek veriyorlar.

Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için yurt çapında güçlü bir propaganda yürütüyor.



Çalışmaların başında Vatan Partisi Öncü Gençlik Propaganda bürosu başkanı Bora Çelik var. Çelik Öncü Gençlik Propaganda ekibini "Hava Kuvvetlerine" benzetiyor.



Meclisteki partilerin milyonlar harcadığı propaganda çalışmalarını, Öncü Gençlik üyeleri gönüllülük esasıyla, gece gündüz demeden sürdürüyor.



Basından, video kurgulamaya, sosyal medyadan, afiş tasarımına... Gençler çalışmalarında adeta profösyonellere taş çıkarıyor.



Yoğunluk ve yorgunluk vız geliyor onlara. Çünkü onlar için zaman, Hasan Yalçın saatiyle işliyor...



Gerek alanlarda, gerek parti başkanlıklarında gerekse işin mutfağında.. Vatan Partisi 100 bin imza dayatmasına, topyekun meydan okuyor.



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