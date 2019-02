Vatan Partisi İstanbul belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı. Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İlker Yücel oldu. İstanbul için vaatlerini açıklayan Yücel "7 tepe için 7 renk vaat ediyoruz. Kenti rant değil üretim merkezi haline getireceğiz" dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın İlker Yücel olduğunu açıkladı. Üsküdar Aktürk Düğün Salonu’ndaki Aday Tanıtım Töreni'nde konuşan Perinçek, "Gerçekçi çözümün İstanbul'daki adı Mustafa İlker Yücel'dir" dedi.

İşte Doğu Perinçek'in açıklamalarından öne çıkan satırlar:

"Zeybeklerimiz kahramanlık, horonlarımız kahramanlık, halaylarımız kahramanlık ve siz İstanbul'un kahramanlarını sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Çünkü kahramanlık dönemine girdik. Türkiye'nin önündeki sorunlar Akif Yılmaz gibi kahramanlarla çözülür. İlker Yücel gibi kahramanlarla çözülür. Zor bir döneme girdik. Çetin bir döneme... Yani kahramanların çağına...Türkiye kahramanlar çağına girmiştir. Kahramanlar zamanı, Vatan Partisi'nin zamanı gelmiştir. Görevlere hazırız. Kahramanlar görevlere hazır. Ve görüyorum hepinizin gözlerinde ışıltılar, yürekler güm güm atıyor ve daha girer girmez hepinizin yüzlerinden gözlerinden bu görevlere hazır olduğunuzu gördüm. Vatan Partisi yedi ateşten geçerek geldi buraya. Onun için yerel seçimlere girerken şunu söylüyoruz, karşımıza kahramanlarınızı çıkarın varsa, yiğitler yarışsın bu seçimde. Amerikaya teslim olanlar değil. Amerikan planları içinde görev üstlenenler değil, kahramanlar girsin bu seçime. PKK/HDP'nin Amerikan piyonlarının elinden tutanlar değil, Maduro'ya, Putin'e, Hamaney'e, Beşar Esad'a sövenler değil, karşımıza kahramanlar çıksın. Türkiye'ye sıcak para komisyoncularını, dolar vurguncularını, rantçıları değil üreticiyi baş tacı yapacak olanlar çıksın karşımıza.

Üreticilerin Türkiye'de söylediği şu: Böyle gitmez. Çünkü hepimiz o rakamları biliyoruz. Türkiye'nin dış borcu 500 milyar dolara dayanmış. 70 milyar dolar civarında her yıl dış ticaret açığı var. Bunun bir kısmını turizm gelirleriyle kapatsak bile yılda 50 milyar dolar dolayında Türkiye'nin dış ödemeler açığı var. İflas eden işletmeleriyle, sokağa atılan işçileriyle, ürününü kaldıramayan çiftçileriyle, zanaatkarlarıyla Türkiye duvara dayandı. Amerika'nın bize dayatmış olduğu borçlanma ekonomisinin duvarı... Öyleyse bu duvar yıkılacak!

Silivri duvarını yıktık, bu duvarı da yıkacağız. Ve güvenlik tablosu... Evet Türkiye 24 temmuz 2015'ten bu yana vatan savaşına başladı. Vatan Partisi'nin önüne koyduğu sorumluluklar, savaşa mücadeleye geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, köy korucularımız; PKK'yı hendeklere gömdü, Amerika-İsrail koridorunu yardık. Afrin'de, PKK'yı ininde temizledi ve Türkiye'nin şimdi Amerika ve İsrail tarafından Doğu Akdeniz'de tehdit edildiği güvenlik problemiyle karşı karşıyayız.

Karadeniz'de, Amerika'yla Ukrayna 13 Kasım 2018 günü anlaşma yapmışlar. 26 Kasım'da ilan etmişler, Türkiye'nin Rusya'yla birlikte yaptığı Türk Akımı'nı engelleyeceğiz diyorlar. O nedenle üretim ekonomimize, güvenliğimize tehditler, zor dönemler derken bunlardan bahsediyoruz. Ama Türkiye'nin Vatan Partisi var, Türkiye'nin Türk milleti var.

Ergenekonlar'dan gelen dağları delmeyi destan yapmış, demirleri eriten bir millet var, Türk milleti ve onun öncüleri var. Mustafa Kemal'in askerleri, vatandaşları, aydınları, gençleri, Mustafa Kemal'in milleti ve Vatan Partisi var. O nedenle karşılaştığımız bu tablodan korkmuyoruz. Krizden korkmuyoruz. Kriz bizden korksun, kriz Türk milletinden korksun. Kriz öncüsü olan vatan partisinden korksun.

Bu süreçten bir üretim devrimiyle çıkacağız. Bu zorlu koşullar Türkiye'ye hem ekonomide bir devrimi dayatmaktadır, hem de vatanımızın bağımsızlığı bütünlüğü konusunda büyük bir kararı dayatmaktadır. Türkiye'nin düzen partileriyle bu belalardan çıkması mümkün değildir.

Birinci çıkmaz, İYİ Parti CHP nin PKK ile iş birliği.

Bu Amerika'nın Türkiye'yi karıştırma, Türkiyede kardeşi kardeşe vurdurtma, Türkiyede etnik kökenli kardeş kavgaları çıkarma, milletimizi bölme projesidir.

Eğer onların umut etttiği gibi ABD gelir, Suriyeyi karıştırdığı gibi gelir, Ankara'yı ele geçirirse CHP yöneticilerine İYİ Parti yöneticilerine PKK ile birlikte Ankara'da güya bir hükümet kurdurur. Türkiye'yi bölmek bir ihtimal değil, bir seçenek değil. Bu yüzden CHP ve İYİ Parti'nin PKK ile açıkça ittifak yaparak Türkiye'nin önüne bir seçenek koyduğundan söz edilemez. Ancak kendi intiharları olur.

Turgut Özal zamanında üretici kamburdur dediler, Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' parolasını baş aşağı çevirdiler, Atatürk'ün efendi ilan ettiği üretici, köylü bunların zamanında kambur oldu. Çiftçiye destekleri kaldırıyoruz dediler. Gaziantepimizin, Denizlimizin, Bursamızın küçük üreticilerini kambur ilan ettiler. Türkiye'de üretenleri , Türkiye'deki büyük çözümün sırtlayıcılarını suçlayarak buraya getirdiler. Bu düzenden üreticiyi baş tacı yaparak çıkacağız. Üretici baş tacıdır. Üreticimizin baş tacı olduğu döneme giriyoruz. Sıcak para komisyoncularının, tarikat rantçılarının saltanatını devireceğiz.

Turgut Özallar, Tansu Çillerler, Tayyip Erdoğanlar'ın ekonomisi çıkmaza girmiştir. Bu da bir seçenek değildir. Türkiye'nin önünde CHP, İYİ Parti'nin temsil ettiği PKK ile işbirliği seçeneği yok. Türkiye'nin önünde sıcak para komisyoncularıyla, dolar borsa vurguncularıyla, tarikat rantçılarıyla devam etme seçeneği de yok. Üreticiyi kambur ilan eden suçlayan ekonominin artık ilerleyeceği bir yer kalmamıştır. Tek seçenek önümüzde üreticinin baş tacı olduğu üretim devrimi, vatan seçeneğidir.

Önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye bu yola girecek. Yaşamak için bu yola girecek. Milletler yaşam sorunuyla, beka sorunuyla karşı karşıya geldikleri zaman büyük çözümlere yönelirler. Kör çıkmazlar büyük çözümleri davet ederler. Türkiye'nin büyük çözüm üreteceği bir döneme girmiş oluyoruz. Bu dönem Vatan Partisi'ni iktidara getirecek olan dönemdir. Bütün siyasi partilere sesleniyoruz, artık Türkiye'nin tek bir partiyle çözüm bulma şansı yok. Türkiye büyük zorluklarla karşı karşıya. Zorlukları paylaşacağız. Zorlukların üzerine el ele yürüyeceğiz. Genç arkadaşlarımzın zeybekte, halayda birbirlerine tutunmaları gibi el ele milletçe buradan çıkacağız. Türkye önümüzdeki dönemde ne yapacak yapacak, o milli hükümeti kuracaktır. Vatan'dan yana güçlerin birleştiği, Atatürk'ün kararlılığıyla emperyalizmin üzerine yürüyeceği büyük çözüm önümüzde. Onun için bütün partileri önümüzdeki sorunları çözmeye yönelik güç birliğine davet ediyorum.

Gerçekçi çözümün İstanbul'daki adı Mustafa İlker Yücel'dir. Büyük Türk milletimize ve İstanbul'umuza bu dönemde zorluklardan korkmayan, yılmayan, sınavlardan geçmiş, o sınavlardan başı dik çıkmış, zekasıyla, birikimiyle, yiğitliğiyle, ahlakıyla, kültürüyle İstanbul Belediyesi'ne önderlik edecek bir kahramanı aday gösteriyoruz. Rant değil üretim için tek seçenek Vatan Partisi. Vatan için tek seçenek Vatan Partisi. İstanbul'da tek seçenek Mustafa İlker Yücel!

Vatan Partisi olarak yaptık, yaparız diyoruz. Ermeni Soykırımı yalanını bitirdik. Türkiye'nin üzerine Ermeni Soykırımı yalanıyla geliyorlardı. Güneydoğu'da özerklik ilan edeceksiniz, bu iftirayı kabul edip teslim olacaksınız, diz çökeceksiniz, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Kıbrıs'tan çekeceksiniz, borçlanma ekonomisini kabul edeceksiniz diyorlardı. Vatan Partisi Ermeni Soykırımı'nı bitirerek başladı. Lozan'larda, Berlin'lerde, Paris'lerde... Avrupada yaşayan 4 milyon Türk'ü ayağa kaldırdık ve onların en yüksek mahkemelerinden Ermeni Soykırımı'nın emperyalist bir yalan olduğunu söyledik. Biz vatanımızı savunduk ve AİHM'den bir değil ik değil üç değil dört tane karar çıkarttık. Bu yalanı bitirdik. AKP, CHP, MHP genel başkanlarına gelin bu işi beraber yapalım dedik, gelmediler. Şimdi bir daha gelin diyoruz. Gelin Türkiye'mizi buradan vatan bütünlüğü ve üretim devrimiyle çıkaralım.ABD Türkiye'yi bölmek için Vatan Partisi yöneticilerini ve ordumuzu Silivri zindanlarının içine attı. Amaç Türkiye'yi bölmek, PKK'ya alan açmak derken ABD'nin Türkiye'yi bölme planları, Barzanistan'la birleştirilerek denize açılmış bir ikinci İsrail Devleti kurmaktı. Vatan Partisi olarak Silivri duvarlarını yıkarak Amerikanın o planını bozduk.

O sayede Türkiye 24 temmuz 2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı operasyona başladı. Silivri zindanları yıkılınca Türk Silahlı Kuvvetleri özgürleşti. Her zaman ordu, milleti kurtarırdı. Bu sefer Vatan Partisi önderliğindeki Türk milleti ordusunu kurtardı. Amerika'nın buna cevabı 15-16 temmuz FETÖ Gladyosu'nun darbe girişimi oldu. O kritik saatlerde Vatan Partisi değerlendirmeyi yaptı ve bu bir Amerikan kalkışması dedi. Vatan Partisi'nin önderleri, Ulusal Kanalı, Aydınlık Gazetesi Türk milletine 'Bu Fethullah Terör Örgütünün darbesidir, bu kalkışmayı millet ordu polis el ele vererek ezeceğiz' dedi. Türkiye bu darbenin hakkından gelecek, Türkiye FETÖ'nün eline teslim olmayacak, Amerikanın planları kesin olarak bozulacak. Kimilerinin kümeslere saklandığı, tavır alamadığı koşullarda Vatan Partisi zor dönemlerin zor anların partisi olduğunu kanıtladı. Milletimizin önüne bu zor dönemde biricik seçeneğiz diye çıkarken partimizin yakın dönem tarihine bakıyoruz. Milletimize bu tarihi hatırlatıyoruz. FETÖ darbesini bozguna uğrattık. 15-16 temmuz 2016 arkamızda kalan bir tarih değil. Bundan sonra Amerika'nın darbe girişimlerinden korkmuyoruz ve buna ihtimal vermiyoruz. Ama Fırat'ın doğusunda, Münbiç'te, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de onların içimizdeki piyonlarının üzerimizr sürmesiyle tarihi tekrar yaşıyoruz. Kimler Doğu Akdeniz'de, Amerikan tehditlerinin karşısında ise, mavi vatan tatbikatıyla el eledir, kahraman Maduro ile el eledir.

Türkiyenin ve İstanbul'un kahramanları olarak Maduro'ya ve Venezuela'ya selam gönderiyoruz.

Venezuela'nın altınları bizim, Türk milletinin, Türk ordusunun güvencesi altındadır. Venezuela'nın mücadelesi bizim de mücadelemizdir.

Türkiye PKK'yı hendeklere gömme sürecinde, Afrin'de bölücü terörü inlerinde yok etme sürecinde, Doğu Akdeniz'de mavi vatanımızı kararlılıkla koruma sürecinde, Karadeniz'de dikkatlerimizin doruğa çıktığı bu süreçte gerçek bir cepheleşme ve saflaşma içine girdik.

Eskiden kalan hatıralarla beynimizdeki cepheleşmeleri belirleyemeyiz. Silivri duvarlarının yıkılması ve Türkiye'nin FETÖ ve PKK'nın üzerine yürümesiyle birlikte yeni bir döneme girdik. Bu dönemde kim PKK'yı FETÖ'yü hapishanelere atıyor, kim onları koşup hapishaneden çıkarmaya çalışıyor, Kim bölücü terörle ve aynı zamanda fetö terörüyle mücadele ediyor? Cepheleşmeyi bunlar belirliyor. Türkiye bu cepheden zaferle çıkacak. Bu cephenin güçlerini birleştirmek, karşı cepheyi bölmek, karşı cephenin etkisi altında kalan insanlarımızı oradan kurtarmak, milletimizi birleştirmek konularını birinci mesele yapmış parti Vatan Partisi. Cesuruz. Bozgunculuğun üzerine gitmekte, Amerika'ya, İsrail'e direnmekte cesuruz. O cesaret bizim iktidar anahtarımızdır. Bu cesaretimizi ve kararlılığımızı Türkiye'ye İlker Yücel diyerek ilan ediyoruz."





İLKER YÜCEL: İSTANBUL'A 7 RENK VADEDİYORUZ

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İlker Yücel’in törende yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Arkada bıraktığımız zor dönemlerde FETÖ'nün neredeyse bütün devlet kurumlarını ele geçiridği zamanda, etnik bölücülüğün önünün açıldığı günlerde, parti liderlerimizin ve TSK'mızın onurlu subaylarının esir edildiği günlerde susmadınız, mücadele ettiniz ve zaferler kazandınız. Helal olsun size... Mafya tarikat gladyo rejiminde özellikle 80'den sonra büyük kentlerimiz küresel sermayeyle bütünleşme merkezi haline getirildi. Sistem partilerinde insan yok, yaşam yok; imar var, rant var ölüm var. Sistem partilerinin belediyecilik anlayışında plan yok, çılgınlık yok, denetim yok, kanun yok, yağma var. Şimdi nasıl oluyor da İstanbul'u bu hale getirenler hala İstanbullu'dan oy isteyecek yüz buluyorl? İstanbul'un yaşadığı bütün sorunlar arkada bıraktığımız bütün sorunlardır. Şu ana kadar sadece İstanbul'dan üç aday çıktı. Biri Vatan Partisi, sistem partilerinin belediyecilik anlayışını yıkma sözü veriyor. Diğer ikisi de İstanbul'un bu hale gelmesinin sorumlusu. Onlar belediye değil, şirket yönetmeye geliyorlar. O yüzden belediyeleri hızla taşeron haline getiriyorlar. Sistem partileri belediyeleri, şehirlerin katili olarak kullanıyorlar. Biz Vatan Partisi olarak belediyeleri şirketleştirme, taşeronlaştırma düzenini yıkmaya geliyoruz. Genel sorunları çözemeyenler, yerel sorunları çözemezler. Türkiye'nin önündeki sorunları çözemeyen AKP ve MHP çıkmazdadır.

AKP ve MHP'nin içinde bulunduğu durumu çıkmaz sokak partileri olarak ilan edebiliriz.

İstanbul çıkmaz sokak partilerine de PKK ile kol kola girenlere de mahkum değildir.

İstanbul'da ciğerlerimiz sıkışıyor. Gözümüz beton dışında bir şey görmüyor. İstanbul bitkin, yorgun, yaralı. İstanbul'u ancak köklü çözümler, radikal kararlar kurtarabilir. İstanbul'u ancak bu çıkar mekanizmasının içinde olmayan fedai ruhlu kadrolar kurtarabilir. Vatan Partisi aklı başında bir partidir. Projeleri çılgın değil akıllıdır. Önümüzdeki günlerde İstanbul'un sorunlarını çözecek akıllı projelerimizi dikkatlerinize sunacağız. Hem Kanal İstanbul, hem 3. Köprü, hem 3. havalimanı da göstermektedir ki İstanbul'a 20 milyon nüfusunun üzerine bir 10 milyon nüfus daha çağırılıyor. İstanbul'u daha çekilmez, daha yaşanmaz bir şehir haline getiriyorlar. Şehri yaşanmaz kılan bu yayılma projesine son vereceğiz.

Yedi tepeli güzel şehrimize yedi renk vadediyoruz.

Kırmızı İstanbul: Bağımsız Türkiye milli belediyeciliğin kalesidir. Belediyelerimizi küresel bağımlılıklardan kurtaracağız. İstanbul'umuzu Avrasya'nın öncüsü haline getireceğiz.

Yeşil İstanbul: İstanbulu mahvedenler, yeşil alanları gaspedenler, halka yeşile önem vereceğiz diye yalan söylüyor. Bunlar önce Sultanahmet'e gökdelen diker, sonra İstanbul'a ihanet ettik derler. İstanbul'da tek bir ağaca dokunanı yakacağız.



'İSTANBUL DENİZCİLEŞECEK'

Mavi İstanbul: İstanbul ortasından deniz geçen bir şehir, ama kimse farkında değil. İstanbul denizcileşecek. 39 ilden 23'ünün denize kıyısı var ama toplu taşıma araçları kullananlar içerisinde bu pay sadece yüzde 4'tür. Bu oranı hızla yüzde 15'e çıkararak İstanbul'un trafik sorununda da bir rahatlatma yaşatacağız. Manevra kabiliyeti kuvvetli, hızlı deniz araçlarıyla İstanbul'u denizleştireceğiz. Zamandan tasarrufu, yakıttan tasarrufu, güveni, konforu sağlayacağız; hava kirliliğini de azaltacağız.

Sadece Boğaziçi'ndeki iskeleleri saydık. 20 tanesini restoran yapmışlar. Bu İstanbul'u, karada trafikte boğma kararıdır. Denizde rant yok. Denizde huzur var. Vatan Partisi huzuru tercih ediyor.

Sayın Binali Yıldırım da deniz demeye başladı. Binali bey çok sempatik ama programı çok kötü. Denizcilik isminin onun döneminde bakanlık adından çıkarıldığını hatırlatalım.

Beyaz İstanbul: İstanbul 2018 bütçesi, İETT ve İSKİ de dahil edildiğinde 42 milyar 600 milyon liradır. Diğer adaylara çağrıda bulunayım. Rengimiz beyazsa gelin 42 milyar 600 milyonun nasıl harcanacağına dair hesabı kuruş kuruş belediye binası önünde verelim. Kapalı kapılar ardında değil. Var mısınız bütçe görüşmelerini açık yapmaya?

Sarı İstanbul: Yenilenebilir enerji kaynakları inşa edeceğiz. Her evin kendi enerjisini üretebileceği araçları İstanbul'a bedava dağıtacağız. Rüzgarımız da var güneşimiz de var. Bizden önce bu neden yapılmadı? Çünkü orada rant yok...

Kahverengi İstanbul: İstanbul'da toprak kalmadı. İstanbul'da toprak sadece saksıda. Şu anda toprak kokusunu bilmeyen bir nesil yetişiyor. O yüzden tarım arazisi olabilecek bütün alanlara imar yasağı getireceğiz. Tarıma özendireceğiz. Temiz ve sağlıklı gıda temin edebilmek için Trakya belediyeleriyle, İstanbul'un komşu belediyleleriyle güç birliği yapacağız. Kontrolsüz nüfus artışını kontrol altına alacağız. İstanbul'da kontrolsüz nüfus anlayışını hem iç göç düzenleyerek hem de nüfüusun geri gitmesini sağlayacağız. Projeleri Washington'la değil, Brüksel'le değil, Ankara'yla planlayacağız.

Turkuvaz İstanbul: Kültürün rengi, Turizmin rengi. Bir şehir ne kadar çekici olursa olsun turist kendini güvende hissetmiyorsa bir daha gelmez. İstanbul'da bir kültür atılımı yapacağız. Dışarıya atılım, içeriye eğitim... Belediye olanaklarını bu yönde kullanacağız. İstanbul'umuzun güzel bir Türkçesi vardı. O Türkçe nereye gitti? Vatanımızı savaşır kurtarırız ama dilimizi kaybettiğimizde nasıl kazanacağız? Vatan Partisi yönetiminde Türkçemizi gözümüzün bebeği gibi koruyacağız. İşte bizim yedi rengimiz. Sistem partilerinin renklerine bakıyorum, bir tanesi betonun grisi, diğeri turuncu, soros'un turuncusu...

Ne gri İstanbul, ne turuncu İstanbul... Vatan Partisi'nin kırmızı İstanbul'u!

Ben partimi iyi tanıyorum. Vatan Partisi karar verdi mi iyi mücadele eder. O kararı verdiği an onu başarır. Her zor dönemde zorlukların üstüne yürüyerek ve oradan güçlenerek çıktık.

İstanbul'u rantçılara teslim etmemek için, plan ve üretim için, halkın belediyesini inşa etmek için, sıcak yuva, iyi komşu, canlı mahalle için, hayvan sevgisi için, verimli hizmet, engelsiz kent için, temiz su, temiz hava, yeşil alan için, çocuklarımız için, rant savaşçısı değili, vatan savaşçısıyız.

31 Mart'a kadar kolları sıvıyoruz, oy topluyoruz, partimizi büyütüyoruz."



İlker Yücel'in konuşmasının ardından, Vatan Partisi'nin ilçe başkan adayları sırasıyla tanıtıldı.



Vatan Partisi’nin İstanbul adayları şu şekilde:

Adalar - Orhan Şenoğlu/Mimar

Arnavutköy Asil Ünsal/İşletmeci

Ataşehir - Etem Kırca/Metalurji Mühendisi

Avcılar - Naki Demir/Emekli Öğretmen

Bağcılar - İlker Işık/Mali Müşavir

Bahçelievler - Cem Doğan/Avukat

Başakşehir - Tülin Saner/Eczacı

Bayrampaşa - Teoman Alili/Gazeteci-Yazar

Beşiktaş - Ahmet Göktaş/Sigortacı

Beykoz - Esra İspalarlı/Seramik Üreticisi

Beylikdüzü - Barbaros Bahçelioğlu/Diş Hekimi

Fatih - Süleyman Doğan/İşçi emeklisi

Kadıköy - Osman Erbil/Gazeteci-İktisatçı

Kartal - Perihan Tekin/Bankacı

Maltepe - Ufuk Özgen/İktisatçı-Bankacı

Pendik - Mehmet Akkaya Gazeteci/İşçi Sendika Uzmanı

Sancaktepe - Hüseyin Palancı/Esnaf

Sultanbeyli - İbrahim Tokgöz/İşçi

Sultangazi - Deniz Çakmak/Esnaf

Şile - Mehmet Ödemiş/Esnaf

Tuzla - Binnur Zuhat Yokuş/Avukat-İşçi Sendika Uzmanı

Ümraniye- Uğur Çetinkaya

Üsküdar - Ali Serdar Bolat/Maden Mühendisi