Vatan savaşı en sert dönemine giriyor. Amerika'nın terör ordusu karşı Türkiye askeri harekata girişiyor. Afrin harekatı her an başlayabilir, hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Amerika'yı uyardı, Amerika'ya "Bayrakları kendiniz indirin, teröristlerin üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte olanları da toprağa gömmek mecburiyetinde biz kalmayalım" diye seslendi.

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Amerika, Türkiye sınırında terör ordusu kurulduğunu açıkladı, sınır hattı hareketlendi.



Amerika öncülüğündeki koalisyonun PKK ordusunu kurduğunu ilan etmesinden hemen sonra sınırda hareketlilik arttı. Zırhlı araçlar sınıra yönlendirildi.



Suriye sınırında iş makinelerinin mevzi kazmaya devam ederken obüslerin namluları da Afrin'e çevrildi.



İHA'lar da bölgede yoğun mesai yapıyor, Afrin adım adım izleniyor, terör örgütünün attığı her adımı saniye saniye takip ediliyor.



Kapsamlı bir harekat için gözler 17 Ocak'ta toplanacak Milli Güvenlik Kurulu'nda. MGK'dan çıkacak tavsiye kararları ve siyasi erkin onayıyla Afrin harekatının başlaması öngörülüyor.



Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. PKK ordusuna karşı sert mesajlar verdi.



"Türkiye kararını verdi""diyen Erdoğan, uyardı.







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