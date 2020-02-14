Vatan savaşına yeni neferler ekleniyor. Türkiye'nin ilk kadın astsubayları göreve hazır.

20 kadın, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında zorlu komando eğitimlerine katıldı.

Tamamı gönüllü kadın astsubaylardan oluşan jandarma komandolar, 2019'un eylül ayında başladıkları 20 haftalık kursu tamamladı.

Uzman eğitmenlerce fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim aldılar. Kilometrelerce koştular. Yine kilometrelerce yürüyüş mesafesi kat ettiler. 61 gece arazide kaldılar.

Atış konusunda da en iyi olmaları için özenle yetiştirildiler. Roketatar, el bombası, keskin nişancı tüfeği, tabanca gibi ateşli silahları artık ustalıkla kullanabiliyorlar. Saniyeler içinde gözleri kapalı bir şekilde silahları tamamen söküp takabiliyorlar.

Kurs boyunca kadın komandolara, harita, ilk yardım, teröristle mücadele, meskun mahallelerde kapı ve duvarlardan geçit açma, mayın ve el yapımı patlayıcı maddelerle mücadelede titizlikle anlatıldı.

Gerçeği aratmayan meskun mahal, sızma gibi tatbikatları da başarıyla icara ettiler. Yakın dövüş hareketleri ise eğitmenlerin takdirini kazandı.

Kadın komando astsubaylar, tim komutanı olarak kendilerine verilecek zorlu ve kritik görevleri bekliyor.



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