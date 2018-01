Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Karar Kurultayı, yurdun dört bir yanından gelerek Nazım Hikmet Kültür Merkezini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla yapıldı. Kurultayda oy birliği ile Cumhurbaşkanı adayı olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek seçildi

Salona gelen vatandaşlar Mülkiye Marşı, İleri Marşı, İzmir Marşı’yla kurultay coşkusunu yaşarken “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz”, “Millet Ordu El Ele Yürekler Afrin'de”, “Hepimiz Mehmet’iz ABD'ye Yeteriz”, “Öncü Cesur Doğu Perinçek”, “Birleşen Türkiye Üreten Türkiye”, “Vatan sana canım feda” sloganları atıldı. Salondaki dev ekranlardan gösterilen video gösterisinde ise Vatan Partisinin başarıları sergilendi.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, delegelerin Kurultay Divan Başkanlığı’na önerilerini istedi. Önerilerin ardından yapılan oylama sonucunda Kurultay Divan Başkanlığına Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş seçildi. Şehitler için yapılan saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu.



ZAPT EDİLEMEYEN BİR KALE DE VATAN PARTİSİDİR



“Afrin’de ve Türkiye’nin her yerinde görev yapan askerimiz, polisimiz müsterih olsun. Zapt edilemeyen bir kale de Vatan Partisi’dir.” ifadesi ile Afrin’e selam gönderen Aykut Diş, yaptığı konuşmada “Vatan Partisi, Yeni Osmanlı Cemiyeti’dir. Namık Kemal’dir, Şinasi’dir, Mithat Paşa’dır. Vatan Partisi, İttihat ve Terakki’dir. Talat Paşa’dır. Enver ve Niyazi Beylerdir. Halil Kut’tur. Vatan Partisi, Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası’dır. Vatan Partisi, Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Fırkası’dır. Fethullahçı ihanet çetesinin Türkiye’de sızamadığı tek kurum Vatan Partisi’dir. İleri görüşlülüğüyle Türkiye’nin ve Türk milletinin önünü açmıştır. Bilimle ürettiği programı; strateji ve siyasetleriyle vatan savaşının yönünü çizmiştir. Şimdi olağanüstü kurultayımızla tarihin yasalarının bizi götürdüğü yere, iktidara yürüyoruz. Olağanüstü durumlar önderlik kabiliyeti ve kararlılığı yüksek liderlerle aşılır. Türkiye’miz olağanüstü bir dönemden geçiyor. Vatan savaşı veriyor. Bir tek Vatan Partisi Türkiye’yi ve Türk milletini bu savaştan ekonomik, siyasi ve psikolojik olarak başı dik çıkarabilir.” dedi.



MİLLETİN UMUDU DOĞU PERİNÇEK



Delegelerin yaptığı aday önerileri üzerine yapılan konuşmalarla devam eden kurultayda, sürekli “Milletin umudu Doğu Perinçek”, “Öncü Cesur Doğu Perinçek”, “Ya İstiklal Ya Ölüm Tam Bağımsız Türkiye” sloganları atıldı.



Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Karar Kurultayı’nın konukları arasında; Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Aydınlık gazetesi yazarı ve çevirmen yazar Yavuz Alogan, Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Eski Yozgat Senatörü ve Genel Başkan Danışmanı Hukukçu Servet Sora, Ulusal kanal programcısı ve gazeteci Baki Özilhan, 21. İstanbul milletvekili Yücel Erdener, RTÜK yöneticisi Cengiz Özdiker, CHP Sivas Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Gülümser Heper, Ulusal Kanal program sunucu Gülgun Feyman, Aydınlık gazetesi yazarı Rafet Ballı, Bağımsız Türkiye Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Burak Güven, Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Teknoloji ve Uluslararası Gelişim İşbirliği Denetim Kurulu Başkanı Sönmez Kılıçlı, Vatan Partisi MKK üyesi Erten Acır'ın dostları terörle mücadele gazisi Özcan Akyiğit, Şırnak Silopi'den bir halk önderi Abdülkerim Özdemir de yer aldı.



Vatan Partisi Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek yaptığı konuşmada şunları söyledi:



Vatan Partisi’nin zamanı gelmiştir. Vatan Partisi’nin zamanında hepinizi yürekten sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Zor zamanlar, çetin günler aynı zamanda köklü büyük değişikliklerin de zeminidir. Zaman bizim zamanımız. Zemin bizim zeminimiz. Bu zor günlerden milletimize, devletimize önderlik ederek Atatürk devrimimizi kesin hedefine ulaştırmaya kararlıyız. Türk milletinin gücü ve insanlığın Türk milletinin arkasındaki değerleri bunu yapacağımızı gösteriyor.



Değerli arkadaşlar, bütün dünya şimdi yeni bir dünya kurulduğunu konuşuyor. Çin Halk Cumhuriyetindeydim; orada dünya partileri toplandı. Türkiye’den de iki parti davet edildi: Vatan Partisi ve iktidarda bulunan AKP. Orada her kürsüye çıkan, dünyanın bütün ülkelerinin devlet yöneticileri, devlet başkanları, hükümet ve meclis başkanları hepsi" "yeni bir dünya kuruluyor" diye söze başladı.



Atlantik çağı bitti. ABD’nin dünyanın efendiliğine soyunduğu çağ bitti.



Dünya bir insanlık çağına giriyor. Bu Asya Çağı, Avrasya Çağı, kadim medeniyetler, Asya’nın büyük medeniyetleri, başı dik yaşama birikimi, bağımsızlık birikimi ve çağımızın Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği o kurtuluş savaşları birikimi ayağa kalktı ve yeni bir dünyayı kuruyorlar.



Yeni bir dünyanın kuruluşunun ön cephesi Batı Asya. Onu söyledik bütün dünya partilerine



Türkiye yine bütün insanlık namına geleceği belirleyecek.



Mehmetçik bugün Afrin’de yarın Menbiç’te öbür gün Fırat’ın doğusunda. O yeni dünyanın kuruluşu için yine kanını feda ederek büyük bir mücadele içindedir.



Biz Vatan Partisi’nin Karar Kurultayı olarak Mehmetçiğin bu büyük mücadelesinde onların yürekleriyle yüreklerimiz çarpıyor. Bu salon Mehmetçikle bütünleşmiş bir salondur.



Bu çetin koşullardan büyük çözümle çıkacağız. Türkiye’nin önündeki program belli;



1- Vatanımızın bütünlüğünü sağlayacağız. Türkiye’de artık polislerimiz canlı bombaların üstüne atlamak zorunda kalmayacak. Komandolarımız Kayseri’de, polislerimiz Maçka’da, İstanbul’da terörist bombalarının hedefi olmayacak. Şırnak’taki yurttaşımız Varto’daki çobanımız, Diyarbakır çarşısındaki kebapçı, Van’daki balıkçı onların yarasını saracağız onların yarası bizim yaramız.



Türkiye’den terörü temizleyeceğiz. Türkiye’den terörü temizleyecek karar azim, birikim, program, önderlik hepsi Vatan Partisinde var.



2- Üretim ekonomisine geçeceğiz.



Tekrar tezgâhlar çalışacak. Paslanan makinaların pasları silinecek. Çarşılarımıza şenlik gelecek. Büyük bir üretim savaşına giriyoruz aynı zamanda borçlanarak yürünemeyeceği artık arkadaki tecrübeyle anlaşılmıştır.



80lerde başlayan dünya ekonomisiyle bütünleşme programı iflas etmiştir. TÜSİAD’ın sayın değerli yöneticileri de bunu belirtiyorlar. Üreticimiz, çiftçimiz, işçimiz, emekçimiz hepsi kolları sıvayıp büyük üretim seferberliğine başlamaya hazır ama bir hükümet bekliyor. Borç dilenen bir hükümet değil, körfezlerde okyanus ötelerinde doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde hükümet olmayı borç dilenmekle karıştıran bir hükümet değil. O hükümetler artık geride kalacak. Haydi, ayağa kalkıyoruz büyük bir üretim seferberliğine başlıyoruz



Komşularımızla işbirliği yapacağız. Hem güvenliğimiz için hem ekonomimiz için. Vatan Partisi buna başladı. Sayın Beşar Esad’la Şam’da görüştük. İran yönetiminin başında olan Sayın Ali Ekber Velayeti ile bütün dünyaya ilan ettik; Amerika ve İsrail burada bir ikinci İsrail devleti kuramayacak. İzin vermiyoruz dedik. Ve izin verilmedi.



Batı Asya ülkeleri; Türkiye, Suriye’si, İran’ı, Irak’ı ve Rusya’sıyla ABD’yi bozguna uğrattı. Tek bir kurşun atamadan kaçtılar. Devlet aklı bu büyük savaşın en büyük gücü toplayarak, en büyük ittifak birikimini devlete sokarak, en az kayıpla en kesin ve en azami hedefe ulaşması için gerekli strateji ve siyaseti kurmayı gerektiriyor.



Şunda bir devlet aklı var mıdır? : Bugün Türkiye’yle Suriye’nin el ele vermesinin zaruri olduğu koşullarda bazı Beştepe yakınlarındaki insanların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a katil diye dil uzatmanın bir devlet aklıyla, mehmetçiğin siperinde bulunan bir zekâyla en ufak bir ilgisi yoktur.



Bu politika iflas etmiştir. Burada Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Sayın Başbakan Binali Yıldırım’a sesleniyoruz: Bu yanlışlar birtakım kişisel inatlar uğruna sürdürülemez.



Hiç kimse bu milletin, bu ülkenin, Mehmetçiğin ve Türk ordusunun geleceğiyle oynayamaz.



Türkiye, Suriye işbirliği karşısında durabilecek bir kuvvet yok. Orası Teksas değil, Oklahoma, Pensilvanya değil. Türkiye, Suriye topraklarının buluştuğu yer.



Orada hiç kimse Türkiye ve Suriye’ye dayılanamaz, meydan okuyamaz.



Onun için bugün devlet aklı derhal Suriyeyle işbirliği yapmayı gerektirir.



Suriye’nin Kuzeyinden PKK’yı temizlemek için Suriyeyle işbirliği yapacağız. Bunu en güzel Vatan Partisi yapar ve yapıyor.



Suriye’yle işbirliği yalnızca Suriyeyle işbirliği değil aynı zamanda Rusya’yla, Irakla, İran’la işbirliğidir.



Suriye’yle işbirliği hatta Almanya ve Fransa’yla bile işbirliğidir çünkü dünya artık Batı Asya’da Amerika’nın tek efendilik iddialarını reddediyor. Ve herkes Türkiye’ye bakıyor.



Bu koşullarda Suriye’yle işbirliği yapmak bizi Çin’e Hindistan’a kadar bütün ittifak potansiyelimizle birleştirecektir. Şu an evet hükümetin başında değiliz, hükümetin başında olanları bu konuda gerekli duyarlılığı göstermelerini uyarıyoruz.



Vatan Partisi, Vatan Savaşı’nın bütün stratejisini, siyasetlerini kurmuştur. Bakın bu Vatan Savaşı 24 Temmuz 2015’te başladı. TSK’nın bir hava harekâtı ile sınırlarımızın ötesindeki terör örgütünü dövmeye başladığı gün başladı. Hendek savaşı geldi arkasından. İç cephede de bu Vatan Savaşı’nı yaşadık. ABD, Fethullahçı, gladyosunu üzerimize sürdü.



Vatan Partisi orada bütün Türkiye’ye ilan etti: Bu bir Amerikancı darbedir. Bu Türk ordusunun darbesi değildir. Bu darbe Fetullahçı terör örgütü Gladyo marifetiyle tezgâhlanmıştır.







Vatan Partisi üzerine düşen görev için görev başındadır. 24 ağustos 2016’da TSK aslanlar gibi Fırat Kalkanı Harekâtıyla Amerikan-İsrail koridoruna girdi. Bugün bölgemizde en ön cephede Türkiye var. En büyük fedakârlıkları TSK, Mehmetçik üstlendi.



Mehmetçik kanını verdi bu yüzden Amerika değil.



O irtica Amerika’nın örgütlediği o Amerikancı irticai güçleri TSK, Türk milleti orada ezdi.



Onun için kimse Türkiye’ye yan bakmasın, dil uzatmasın. Batı Asya’daki bütün fedakârlıkları Türk milleti olarak omuzlarımızın üzerine aldık.



Bu da Vatan Partisi’nin Vatan Savaşı saptamasının ne kadar değerli olduğunu gösterdi.



Vatan Savaşı başladığı zaman bu saray savaşı dediler. Bu Tayyip Erdoğan’ın sarayı için dediler bakın şimdi geldiğimiz noktada o vatan savaşı tezleriyle partimizin yürüttüğü mücadelenin ne kadar haklı, ne kadar doğru ve hayati olduğu ortaya çıkmıştır.



Saray Savaşı diyenlerden iyi niyetli olanları Vatan Savaşı’nın ön cephesine geldiler şimdi bundan mutluyuz zaten bu mücadeleyi bu yüzden yürüttük.



Hala Türk ordusunun başarısızlığının pususuna yatanlar var.



Oraya zengin çocukları da AKP’lilerin çocukları da gitsin orada savaşsın diyen savaş bozguncuları var. Vatan Partisi şunu söylüyor:



AKP’li gençler CHP’li gençler de MHP’li gençler de bizim gencimiz. Her görüşten, her diyardan Edirne’den Hakkâri’ye hepsi bizim gencimiz ve biz Türk milleti olarak Kürdümüzle, Türkümüzle, Türk milleti olarak bu vatan savaşının ön cephesindeyiz. Vatan Partisi birleştiriyor.



Vatan Savaşı’nda Güneydoğu ve Doğu halkımız en ön cephede. Çünkü en büyük acıları onlar yaşadı, hala onların yaraları kanıyor.



O acıları birlikte yaşıyoruz. Türk de biziz Kürt de biziz hepimiz Türk milletiyiz. Tek bir milletiz. Büyük bir milletiz, medeniyetler yaratmış, imparatorluklar kurmuş...



Bizim devlet geleneğimiz; kaynaşmak, birleştirmek. Ortaçağdan çıkış bu. Türk milleti böyle büyük bir millet. Çeşitli köklerden gelen milletimizi birleştiren partidir. Büyük uygarlık kurucusu ve devlet kurucusu yapan partidir.



Batı Asya’ya bakın. Amerika’nın bir planı vardı. Ben burada Sünni bloku kuracağım diyordu. Ne oldu o plan? Şiilerin ezici çoğunluk olduğu İran, Irak, yüzde 35’i Alevi olan Suriye, Sünni’siyle, Alevi’siyle Türkiye, Sünni’siyle, Katar, Hristiyan’ıyla, Rusya, yani Amerika planı çöktü.



Bölgemizi milletlere bölemedikleri gibi dinlere mezheplere de bölemediler



Vatan Partisi aynı zamanda bütün milletimizin tarikatlara cemaatlere ortaçağ bölünmelerine mahkûm olmayacağı aydınlanmış bir Türkiye için mücadele ediyor. Silivri’den çıkarken milletimize söz verdik: Türkiye şeyhler dervişler mensuplar müritler ülkesi olamaz. Kınından çıkmış bir kılıç gibiyiz. Türkiye’de cemaatler ve tarikatlar olmayacak özgür insan olacak. Şeyhin müridi değiliz.



O programı da uygulamaya kararlıyız. Ve bakın o programın ufuklardan direkleri gözüktü. Vatan Partisi’nin program bir bir Türkiye’nin gündemine giriyor. Onun için diyoruz; Türkiye’yi biz yönetiriz. Bizim programımız, Türkiye’nin gündemine gelmiştir Vatan Partisi’nin zamanı gelmiştir, çetin koşullar gelmiştir. O programı uygulayacak Vatan Partisi şimdi Türk milletinden Türkiye’yi yönetmek için yetki istemektedir.



Kimsenin geçmişinde olanları hatırlamıyoruz. Dünün yağmurlarıyla bugünün tarlasını sulayamazsınız. Herkesi kucaklıyoruz. Türkiye bu zorluklardan, belli olmuştur ki, Tayyip Erdoğan yönetimiyle çıkamayacak.



Tayyip Erdoğan’ın yönettiği koşullarda Türkiye’nin dinamikleri ve mecburiyetleri Vatan Savaşı’nı Türkiye’nin önüne koymuştur ve hükümetleri de önüne alarak sürükleyip götürmektedir.



O dinamiklerin başına geçen Türk milletinin işçisiyle çiftçisiyle esnafı zanaatkârı tüccarı sanayisi ile Türkiye’nin ta Namık Kemallerden, Enver beylerden, Talat paşalardan gelip Mustafa Kemallerle doruğa çıkan birikimin de Vatan Partisi başındadır.



Bu büyük güçle Türkiye’nin önündeki büyük sorunları çözeriz. Ben şimdi size bir anketten söz edeceğim. Türkiye’nin önünde Vatan Savaşı’nı zafere ulaştırmak var %100. Ankette %100 dışında bir seçenek yok. %100 yine bir başka anket Türkiye’nin önünde borçlanma ekonomisinden vazgeçip üretim ekonomisini kurmak var. Bu anket de %100 Türkiye’nin önünde komşularla işbirliği var, bu milleti kaynaştıran birleştiren özgür vatandaşı yaratan aydınlanma var. %100 ve Türkiye’de Kemalist Devrimimi tamamlayacağımız iklim olan Avrasya ikliminde öncü konuma yerleşmek var. %100 onun için Türkiye’nin önündeki hükümet, hükümet başkanı, hükümet programı o sistemin anketlerinden değil ihtiyaçlarından, Türkiye’nin önündeki görevlerden çıkacak. Vatan Partisi o görevleri yerine getirmek için kendini kanıtlamış. Türkiye kazanınca Vatan Partisi kazanır Vatan Partisi kazanınca Türkiye kazanır. Önümüzdeki sürecin denklemi budur. Türkiye’nin bütün insan birikimi kaynakları Vatan Partisi’nin kaynakları ve kadro birikimidir. Buradaki birikimi bütün Türkiye görecek, görüyor



Burada Vatan Savaşı’nı yönetecek kadro birikimi var, 10 tane hükümeti kuracak kadro birikimi var. Vatan Savaşı’nı yönetmek önümüzdeki birinci mesel.



O nedenle bu birikimi bu kadroyu milletimizin takdirine onayına sunuyoruz ama bu yetmez aynı zamanda bütün milletimize kadro politikamızı açıklıyoruz. İhaleleri kapatanlara artık tarih kapılarını kapatmıştır.



Hukukla yöneteceğiz Türkiye’yi. Adam kayırma, rüşvet, yolsuzluk, komisyon, o devir bitiyor.



Emek devrine giriyoruz alın teri devrine giriyoruz. Çalışarak didinerek emeğiyle geçimini sağlayan işçilerimizin, çiftçilerimizin kamu emekçilerinin içinde doğan bir partiyiz ve Türkiye’yi onlarla birlikte yöneteceğiz.



İşçi sınıfı, köylülük, esnaf zanaatkâr, milli sanayici ve tüccarımız. Bakın bu hükümet projesi şimdi oluştu.



Eskiden ruhsat almak için TÜSİAD’a giderlerdi. Eskiden liberal ekonomiyi savunan bir kurumdu. Şimdi TÜSİAD diyor ki ABD’nin dünyaya dayattığı liberal ekonomi iflas etmiştir. Artık insanlığın önünde devletçilikle karma ekonomiyi birleştiren bir program var.



Artık TÜSİAD’ın kapıları da o Atlantikçi çevreye kapanmıştır. Her yerden Vatan Partisi programı çıkıyor.







Vatan Partisi şimdi Türk milletini birleştirerek milletimizden hükümet yetkisini alacak.



Biz milletimize güveniyoruz. Artık Tayyip Erdoğan Türkiye’yi yönetemiyor. Türkiye, Tayyip Erdoğan’ı yönetmeye başladı.



İşte o Türkiye’nin geleceğine ağırlığını koyan Türkiye’nin Vatan Partisidir. O ağırlığa güveniyoruz. O ağırlıktan kuvvet alarak Türkiye’nin içine girdiği tarihsel sürecin neyi davet ettiğini bilerek görerek milletimize koşuyoruz. Şimdi soruyorum savaşa giden bir ordumuz var. Bu koşullarda bu ordunun subay ocağı olan kuleli askeri liselerini, harp okullarını kapatmanın neresinde devlet aklı, vatanseverlik, neresinde Mehmetçik vardır?



Kuleli askeri lisesi satılmayacak. Tekrar kuleli askeri lisesi olacak. Bu milletin ruhu satılmaz. Kimse asker ocaklarını, askerin yararlarını saran GATA’ları hastaneleri kapatamaz.



Bunu yapanlar Vatan Savaşı Mehmetçik edebiyatı yapmasınlar, edebiyatı bıraksınlar.



Mehmetçik kurşun yediği zaman yaralarını saracak hastanelerini açsınlar, açmazlarsa biz açacağız o kurumları. Onun için diyoruz artık Tayyip Erdoğanlar bu ülkeyi yönetemez.



O savaşın ön cephesinde yüreği çarpan Vatan Partisi bu savaşı yönetir.



Bu savaştan Türk milletini ve Türk ordusunu kesin zaferle çıkartırız. Agop’un Meyhanesinde masa kurmuyorsunuz. Suriye milletinin o toprak!



Yalnız başına Suriye’nin toprak bütünlüğünden yetmez aynı zamanda bölgeye dayatılmak istenen yeni manevralar yeni kumarlar... Türkiye onları da kesinlikle mahkûm etmelidir.



Kırklareli'nden Van'a Trabzon'a kadar bütün Türkiye'den duyuruyoruz, buraya çıkan her arkadaş kazanacağız dedi. Türkiye kazanınca Vatan Partisi kazanır Vatan Partisi kazanınca Türkiye kazanır.



Suriye toprağı Suriyelilerin toprağıdır. Suriye, İran, Rusya, Çin'ine bu sözü veriyoruz. Vatan Partisi'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Onun için Suriye'de tek çözüm masada tek çözüm var o da Suriye devlet ve milletinin iskemlesidir. Kimse oturmaya kalkmasın boşluğa oturur. Türkiye'nin bu konuda tavrını net koyması gerekir. Yalnız başına Suriye'nin toprak bütünlüğünden söz etmek yetmez. Şimdi bizi milletle birleşmeye yönelten bir ateş var 100 bin imza. Burada delege ve Vatan Partisi'nin Kırklareli'nden Van'a kadar örgütlü olan tek partidir. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı için işçi, çiftçi, çoban, tüccar, sanayicimizden her seçmenden imza isteyeceğiz. Bu büyük bir kampanya vatan partisi vatan savaşını yönetecek, üretim ekonomisini kuracak vatan partisi ve milleti birleştirecek vatan partisi. Bu şekilde milletimizde hiçbir ayrım yapmıyoruz. AKP, MHP, CHP seçmenleri bizim vatandaşımız hepsi bizim kardeşimiz. Hepsiyle görüşeceğiz. Türkiye siyasetine Vatan Partisi nezaketi getiriyor. Bütün parti liderlerine ve vatandaşa saygılı olacak Vatan Partisi. Bu seçim sürece bizim için bir atışma değil, biz Mustafa Kemal döneminin kibarlığını adabını getireceğiz. Bu millet köy kahvesindeki millettir, eleştirisini bile latifeyle anlatan millettir. Türkiye'yi gülümsemeyi, kardeşliği getireceğiz. Bu konuda da Vatan Partisi başarısını gösterecektir. Vatan Partisi'nde tecrübe var. Bilim adamları, komutanlarımız vardır, birikimler vardır, gençlik, kadına saygı, Türkiye'nin geleceği Vatan Partisi'ndedir. Üniversitelere gençlik huzur getirdi ve üniversiteleri bölücü saldırılardan temizlediler. Türkiye'nin geleceğinde vatan partisinin vatansever gençliği var. Türkiye'yi 202lere taşıyacak, bağımsızlığın güvencesi olan bir gençliğimiz var. Onları içişleri dışişleri bakanlığında düşünün, onun için diyoruz ki yaparız. Türkiye'yi Vatan Savaşı'ndan büyük zafere götürürüz. Haklı savaştır, doğru savaştır. Ama bu savaş Vatan Partisi'nin liderliği altında başarıya ulaşacaktır.



