Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazan, operasyon sırasında gazi olan askerler, tedavilerinin ardından evlerine götürüldü. Ancak onların aklı silah arkadaşlarında...

Biri ayağından diğeri kolundan yaralandı... Evlerine geldiler fakat akılları Afrin'deki silah arkadaşlarında kaldı...



Harekatın ilk gazilerden Piyade Uzman Çavuş Yüksel Özdilek Afrin'de yaralandı.



Tedavisinin ardından taburcu edilerek Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki baba ocağına götürüldü.



İyileşip tekrar silah arkadaşlarının yanına dönmek istiyor.



Uzman Çavuş Tayfun Bolat da Afrin operasyonunda yaralanmıştı. Memleketi Samsun'da ailesinin yanında.



Uzman çavuş, Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgeleri ile Fırat Kalkanı Harekatı'nda da görev aldı.



Evinde olsa da sürekli arkadaşlarıyla konuşuyor, bilgi alıyor.



ulusal.com.tr