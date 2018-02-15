Vatan savunması yürüten Mehmetçik'e sevgi her geçen gün artıyor. Ankara Kahramankazan'da bir araya gelen kadınlar Afrin'de görev yapan askerler için tatlı, börek ve sarma hazırladı. Burdur da ise kurtarıcı ve çekiciler Mehmetçik'e destek amacıyla konvoy düzenledi.

Sarmalar sarıldı, baklavalar açıldı, Kahramankazanlı kadınlar bu kez Mehmetçik için ev yemekleri yaptı.Kahramankazan Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, Afrin'deki askerler için gözleme, kavurma, sarma ve baklava hazırladı. Kadınlar aynı zamandan anne sıcaklığı şefkatini temsil etmesi için atkı, bere ve kazak ördü.Aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu kadınların hazırladığı yiyecek ve giyecekler, sınara gönderilecek.Vatan savunmasındaki Mehmetçik'e yurdun dört bir yanından destek giderek artıyor. Burdur'da kurtarıcı ve vinç şoförleri, askerlere destek amacıyla konvoy düzenledi.Konvoy için Burdur sanayisinde toplanan şoförler, araçların önüne ve arkasına Türk bayrakları astı.Yaklaşık 35 araç korna çalarak şehrin çeşitli noktalarından geçti.