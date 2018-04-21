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Vatan size aileniz bize emanet

"Vatan size aileniz bize emanet..." Türkiye Emekli Subaylar Derneği'nin projesine Cumhuriyet Kadınları da destek verdi. Kadınlarımız, 23 Nisan hediyelerini Mehmetçik çocuklarına, ilk okul öğrencilerinin yazdığı mektupları da Mehmetçiğe ulaşması için TESUD teslim etti.

Vatan size aileniz bize emanet

Türkiye Emekli Subaylar Derneği için cephane, Mehmetçik'e gönderilecek mektuplar...  TESUD'un "Vatan size aileniz bize emanet." projesi çığ gibi büyüdü. 

Bu anlamlı projeye Cumhuriyet Kadınları Derneği ortak oldu. İzmir'deki yedi şube Mehmetçik çocukları için hediyeler topladı, Mehmetçik'e de mektuplar yazdı.

İşte bu çam sakızı çoban armağanı hediyeler sahiplerine ulaşması için TESUD'a teslim edildi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Canan Arıtman, Türk kadının her zaman ordusunun yanında olduğunu vurguladı.

Mektuplar adreslerine ulaşıyor... Ve her askerimiz o mektupları karşılıksız bırakmıyor.

Çocukların yazdığı mektuplar Mehmetçik'e, hediyeler de Mehmetçik çocuklarına TESUD aracılığı ile ulaştırılıyor.

Haber: Ufuk Akkaya - Kamera: Akın Kara
ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan #türkiye #türkiye emekli subaylar derneği #mehmetçik #23 Nisan #tesud
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