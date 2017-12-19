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Vatandaş UFO'ya inanmıyor

Amerika'nın UFO'lara merakı tüm dünya tarafından biliniyor. Hatta Washington'un uzaylıları tehdit olarak gördüğü söylentileri azımsanmayacak kadar fazla. Pentagon'un gizli UFO programının, tuhaf keşifleri var. Gerçekliği sorgulanmakla birlikte, servis edilen yeni görüntüler oldukça şaşırtıcı. Eser Görkem Paktürk sokağa çıktı, vatandaşlara UFO’ya inanıyor musunuz diye sordu...

Vatandaş UFO'ya inanmıyor

Amerika'nın ünlü yayın organları, Savunma Bakanlığı Pentagon'un UFO'ları araştırmak için fon ayırdığını yazdı. Ve paylaşılan bu görüntülerle UFO tartışması büyüdü...

Bu tuhaf cisme havadan tanıklık eden pilotlara ait ses kayıtları, görüntülerde birden fazla UFO bulunduğunu gösteriyor. Zira pilotlar cisimden "bir filo" olarak bahsediyor.

Dünya'nın pek çok noktasından kaydedilen bazı görüntülerdeki cisimlerin UFO olduğu iddia ediliyor. Ancak görüntülerin kurgusal olma ihtimali üzeride duruluyor. Pentagon'un ise durumu tehdit olarak gördüğü ve konuyu oldukça yoğun şekilde incelediği öne sürülüyor. UFO tartışması yakın zamanda bitecek gibi görünmüyor. 



HABER: ESER GÖRKEM PAKTÜRK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #ufo
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