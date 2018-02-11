Kadınlar atkı ve bere örüyor, köylüler ineklerinden sağdıkları sütleri Mehmetçik'e gönderiyor. Afrin operasyonuna vatandaşların desteği devam ediyor.

Zonguldak'tan atkı ve bere, Anadolu'dan 100 ton süt... Türkiye'nin dört bir yanındaki yurttaşlar Afrin operasyonuna destek oluyor.Zonguldak'ta yaşayan kadınlar her ilmiyi Mehmetçik için attı. Kadınlar askerler için bere ve boyunluk yaptı. Hazırlanan ürünler kargo ile Bolu 2'nci Komando Tugay'ına gönderildi.Almanya'da yaşayan Murat Güneş de benim bir katkım olsun dedi, askerlere yurt dışından getirdiği karavanı bağışladı.Karavanıyla Almanya'dan Hatay'a 4 güne giden Güneş, burada aracını yetkililere teslim etti.İneklerin sağıldığı ilimiz ise Aksaray. Merkez İncesu Köyü ile Yenikent beldesi sakinleri Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için "Bir Mehmetçiğimize 1 litre Süt" kampanyası düzenledi.Kampanya kapsamında 100 ton süt toplayan vatandaşlar sütün satışından elde ettikleri geliri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlayacak.Gökyüzünün güvercinlerle buluştuğu nokta Malatya. Kentte bir araya gelen vatandaşlar Mehmetçik'e destek amacıyla bin güvercin uçurdu.Yurttaşlar türk bayraklarıyla "Şehitler Ölmez vatan Bölünmez sloganları da attı.