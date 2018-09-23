Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Buradaki belediyeler vatandaşa harcaması gereken bedelleri aldılar, götürdüler PKK terör örgütüne harcadılar, dağa götürdüler. Türkiye Cumhuriyeti devleti buna müsaade edemezdi ve etmedi de." dedi.

İncelemelerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Bakan Kurum, Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda, Vali Cüneyit Orhan Toprak, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerince karşılandı.



Havaalanından Toplu Konut İdaresince (TOKİ) terör mağduru vatandaşlar için yapılan konutların bulunduğu alana geçen Bakan Kurum, binalarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.



Daha sonra Yüksekova Polisevi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Kurum, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'nin farklı kültürlerin bir arada bulunduğu en önemli kentlerden biri olduğunu söyledi.



Hendek siyasetinde terör örgütünün kente çok büyük zararlar verdiğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:



"Buradaki belediyeler vatandaşa harcaması gereken bedelleri aldılar, götürdüler PKK terör örgütüne harcadılar, dağa götürdüler. Türkiye Cumhuriyeti devleti buna müsaade edemezdi ve etmedi de. Olaya el konuldu. 9 şehidimiz oldu ama onlara da gereken cevabı en net şekilde verdi. Bu, işin terör boyutu. Sonrasında da ne yapılması gerekiyordu? Bakanlığımıza bağlı birimler ve kayyumlarımız sahada net bir şekilde yapılması gerekenleri yaparak vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmalarını başlattı. 3 bin 60 konut inşasına başlandı. Bunun içinde okulu, camisi, taziye evi, altyapı ve sosyal donatı anlamında her şey var."



Kurum, heyetleriyle buraları ziyaret ettiklerini belirterek, "Buraların ilk etaplarını önümüzdeki yılın ilk aylarında, diğer etapları da kısım kısım 2019'ta tamamlamayı hedefliyoruz. Sadece bunları yapmadık. Birçok altyapı, içme suyu, kanalizasyon, atık su işleri yapıldı. İlçede altyapı adına bir şey yoktu, bunların inşaatları başladı ve süreç içinde tamamlanacak." diye konuştu.



Terör mağduru vatandaşlar için yaptırılan konutların yüzde 50'sinin tamamlandığını ifade eden Kurum, 231 kilometre kanalizasyon, içme suyu, 9,5 kilometre yağmur suyu, 23 kilometre yol yapım işine başladıklarını aktardı.



"Devletimiz çok büyük bir devlettir"



Kurum, altyapıya 212 milyon, konutlara şu ana kadar 620 milyon lira harcadıklarını, 60 farklı iş için devletin 421 milyon lira kaynak tahsis ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bin 292 hektarlık alanı riskli alan olarak ilan ettik, Bakanlık olarak. Buranın 250 hektarlık alanında da imar plan çalışmaları devam ediyor. Bunları süreç içinde hızlı şekilde bitiriyor olacağız. Terör siyasetinde yaklaşık 20 bin 207 bağımsız bölüm zarar gördü. Bunlardan 5 bin 132'si ağır hasarlı durumunda. Bunlara ilişkin maddi yardımlar da devletimizce yapıldı. Herkesin bilmesini isterim ki devletimiz çok büyük bir devlettir. Şu anda dış güçlerin bize karşı açtığı ekonomik savaş içinde, yine biz devlet olarak tasarrufa gideceğiz ama bu işin yarım kalması söz konusu olamaz. Bunları net bir şekilde bitireceğiz, vatandaşın hizmetine açma konusunda gerekli kararları alarak çalışmalarımız devam edecek."



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sahada hızlı, verimli, etkin, pratik karar alabilen yapı içinde çalışmak istediklerini kaydeden Kurum, Bakanlığa bağlı kurumların sahada çalışmalarını yürüttüğünü sözlerine ekledi.