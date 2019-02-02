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Vatandaşlar 2 Şubat 2019 Cumartesi depremi anını anlattı

Adana'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kullanıcılar korktukları ifade ederken ilk defa bu kadar şiddetli sallandığını belirten vatandaşlar da vardı. Vatandaşlar, geçmiş olsun dileklerinde de bulundu

Vatandaşlar 2 Şubat 2019 Cumartesi depremi anını anlattı
İşte vatandaşların deprem anı hissetikleri:

"Daha demin deprem oldu kozanda ilk defa bu kadar şiddetli sallandım ve şahit oldum. 

#Adana da feci sallandık. 9.katta olunca #deprem i daha mı çok hissettik nedir. 
Allah esirgesin

Bildiğin #deprem oldu ???? #Adana

Adana’da deprem oldu arkadaşlar, hissedenlere geçmiş olsun.

Adana'da 4.6 şiddetinde deprem olmuş evdeki masa sallanmış ben yine hissetmedim

Adana Ceyhan’da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

fena salladın Ceyhan #deprem

Adana Ceyhan deprem 4.3"

ulusal.com.tr
Etiketler; #adana deprem
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