Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon hazırlıklarını sürdürüyor, Hatay sınırındaki vatandaşlar da gelişmeleri an bean takip ediyor. Ulusal Kanal'a konuşan vatandaşlar operasyonlara destek verdik "Gerekirse buradayız" dedi.

Askeri araçlar sevk edildi, namlular Afrin'e çevrildi. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı Mehmetçik'in yapacağı operasyonda.



Operasyon hazırlığında olan askerlerimize sınır köylerinden tam destek geldi.



Hatay Reyhanlı'nın Bükülmez, Kuşaklı ve Oğulpınar köylerinde yaşayan yurttaşlar , "gerekirse bizde buradayız" " çağrısında bulundu.



Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Afrin'in bir an önce terör örgütünden temizlenmesi gerektiğini belirtti.



Hataylı yurttaşlar YPG'nin arkasında Amerika'nın olduğu görüşünde...





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