İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerin yenilenmesi nedeniyle çoğu vatandaş oy kullanmak için tatil rezervasyonlarını iptal etti. Tüketici parasını nasıl geri alacağını düşünüyor. Biz de konuyu tüketici hakları uzmanına sorduk. Seçimin zorunlu bir sebep olduğunu vurgulayan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, neler yapılması gerektiğini anlattı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul kararı sonrası, bazı tatilciler yaptıkları erken rezervasyonları iptal etmeye başladı.



Tüketici, yasal haklara göre parasını geri alabilir.



Vatandaşların bu konuda çaresiz olmadığını söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicinin yapması gerekenleri anlattı.



Tüketici hakları uzmanı Ağaoğlu, tüketicinin seçmen hakkının "Zorunlu olduğunu" hatırlattı.



Tüketici, parasını ilk başvuruda alamazda Turizm Seyehat Acentaları Birliğine şikayette bulunabilecek.



Tüketici yine olumsuz bir durumla karşırsa bu kez adliyelerdeki bulunan İcra Müdürlüklerine gidip cebri tahsis yapabilecek.







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