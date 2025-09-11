Vatandaşlara faizsiz ev, araç ve iş yeri fırsatı: Yeni sistem İstanbul’da duyuruldu

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye’de vatandaşların yarısından fazlasının son 50 yılda şehir değiştirdiğini belirterek, özellikle büyükşehirlerde yoğun göç nedeniyle barınma ihtiyacının giderek arttığını söyledi.

Deprem ve afetlerin, konut ihtiyacını daha da acil hale getirdiğine dikkat çeken Gül, vatandaşların küçük tasarruflarla ev sahibi olmaya yöneldiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu alanda pek çok adım atıldığını belirten Gül, projenin başarılı olacağına inandığını vurguladı.

ONUR GÖK: “FAİZSİZ VE GÜVENİLİR MODEL SUNUYORUZ”

Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök, bankanın kuruluşundan bu yana sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Gök, şunları dile getirdi: “Faizsiz, güvenilir ve sürdürülebilir finansman modeline dayalı Tasarruf Finansman Sistemi ile vatandaşlarımızın ev, araç ve iş yeri ihtiyaçları için emlakçılık güvencesiyle yanlarında olacağız. Attığımız her adımda ülkemizin ekonomik kalkınmasına, toplumsal refahına ve finansal kapsayıcılığına katkı sunmayı hedefliyoruz.” Emlak Katılım’ın bugün 42 ilde 119 şubeyle hizmet verdiğini hatırlatan Gök, yeni finansman modelinin ülke genelinde yaygınlaştırılacağını belirtti.

KAVCIOĞLU: “KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SOSYAL KONUT POLİTİKALARINA DESTEK”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sürdürülebilir büyümenin önündeki en büyük engelin tasarrufların düşük kalması olduğunu söyledi.

Katılım finansın bu noktada önemli bir rol oynayacağını belirten Kavcıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu entegrasyonun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın kentsel dönüşüm ve şehircilik alanındaki çalışmaları ve Sayın Bakanımız Murat Kurum'un şehircilik vizyonuyla önemli bir yapı taşı olacağını, bakanlığımızın sosyal konut politikalarıyla da tamamlayıcı bir işlemi yerine getireceğini düşünüyoruz.” Kavcıoğlu, faizsiz finans ekosisteminin tasarrufların daha etkin kullanılmasını sağlayacağını, şehircilik vizyonuna ve kentsel dönüşüme önemli katkılar sunacağını söyledi.