Vatandaşların kişisel bilgileri 102 bin liraya satılabilecek. İlgili düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Torba Yasada yer alıyor. Düzenlemeye göre, yurttaşların kişisel verilerini arşivlemek isteyen işletmelerden bir defaya mahsus olmak üzere "Sicil ücreti" alınacak. Bilgiler, kişilerin rızası olmadan şirketlerle paylaşılmayacak

Devlet, vatandaşların kişisel bilgilerini arşivlemek isteyen şirketlerden harç alacak.



Bunun için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Torba Yasayla yeni bir düzenleme yapılıyor.



Düzenlemeye göre, verileri arşivleyen işletmelerden bir defaya mahsus olmak üzere 102 lira ücret alınacak.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, şirketler önce Veri Sorumluları Sicil Kurulu'na kayıt yaptıracak. Kurula kayıt olmak için veri sorumlusu özel hukuk tüzel kişilerinden "Sicil ücreti alınacak." Kayıt yaptırmayan kişilere veri paylaşımı yapılmayacak.



Konuyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerini bilgilendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Faruk Bilir, vatandaşların rızası olmadan bilgi paylaşımı yapılmayacağını söyledi.



Bilir, "Bilgiler bizim sicilimize kaydolduğu zaman vatandaş, hangi GSM şirketi verilerimi hangi alanla kimlerle paylaşıyor bakacak" diye konuştu.



Alınacak ücretin işletmenin cirosuna göre değişmeyeceğini belirten Bilir, uygulamanın ücrete tabi olması ile Türkiye'de veri temelli ekonomiye geçişi amaçladıklarını ifade etti.



Kurul Başkanı, bankalar, sigorta şirketleri, hastaneler gibi ulusal şirketlerin yanı sıra Google, Apple ve Facebook gibi şirketlerin de yasaya tabi olarak kayıt yaptırabileceğini kaydetti.



Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yurttaşların her türlü özel bilgisini kayıt altına alması için Meclis'te çıkartılan bir yasayla kuruldu. Kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, dini, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı ve cinsel hayatına dair bilgiler kişisel veri olarak saklanacak.



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