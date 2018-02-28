Öncü Gençlik İstanbul, Olağanüstü Kurultayı ile vatansever gençliği Vatan Partisi’ne davet ediyor.

“Vatansever Gençlik Vatan Partisi’ne” sloganıyla toplanan kurultay, 4 Mart Pazar günü saat 13.00’te Radisson Blu Hotel Şişli’de yapılacak. Yeni il başkanını ve il yönetim kurulunu belirleyecek olan Öncü Gençlik İstanbul üyeleri, kurultayda vatansever gençliği parti aklıyla buluşturarak yeni dönemin vazifelerini tartışacak.“Bugün açısından gençliğin görevi milleti Mehmetçiğin arkasında birleştirmektir. Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü sağlamak için stratejisi net ve politikalarında tutarlı bir iktidara ihtiyacı bulunmaktadır. İşte bu koşullar altında, Vatan Partisi Öncü Gençlik İstanbul olarak Olağanüstü Kurultaya gidiyoruz.” ifadelerini kullanan İl Sekreteri Berke Berkil:“Kurultay çalışmalarımızı başlattığımız günden beri üniversitelerden onlarca arkadaşımız Parti’mize katıldı. Cumhurbaşkanı adayımız Doğu Perinçek için imza sundu. Vatansever gençlik Parti’mizi yakından takip ediyor. Bu kurultayda Vatan Savaşı'nı tutarlı yönetecek partinin gençliği olarak vatanı kurtaracak karargâhı sağlamlaştıracağız. Bu savaşta sağlam bir karargâh için bütün vatansever gençleri Kurultayımıza davet ediyoruz." sözlerini kaydetti.İl Saymanı Duygu Karabulut: “Türkiye’nin en birikimli ve en iddialı gençliği Öncü Gençlik, teşkilatlarını yenileyecek ve örgütlenme atağıyla iktidar mücadelesini pekiştirecek. Bugün Öncü Gençlik vatan savunmasında, gözünü kırmadan Afrin’de Amerikan piyonları ve emperyalizmi ile savaşan Mehmetçiğimizden daha da güç alıyor.”sözlerini sarf etti.Gençliğin çalışmalara heyecanla ve dört elle sarıldığını belirten İl Basın ve Propaganda Sorumlusu Meltem Şahin: “Geçtiğimiz ay Olağanüstü Genel Kurultay ile Genel Başkanımız Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ettik. Biz de Öncü Gençlik İstanbul olarak şimdi kurultaya gidiyoruz ve seçim çalışmalarını başlatıyoruz. Vatansever gençliğin adayı Doğu Perinçek’i Cumhurbaşkanı yapmak için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.