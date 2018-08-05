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Vatanseverler 94'ncü nöbette bir araya geldi

Tam 94 hafta önce başladıkları nöbet mücadelesine yılmadan devam ediyorlar. Vatanseverler, Askeri Liseler açılana kadar da İstanbul Beşiktaş'taki nöbet eylemini sürdürecek.

Vatanseverler 94'ncü nöbette bir araya geldi

Üzerinden 94 hafta geçti ama mücadeleri bir an olsun eksilmedi.

Askeri Liselerin açılması için başlatılan nöbet eyleminin üzerinden 94 hafta geçti. Tam 94 haftadır "Askeri Lisler hemen açılsın"diye haykırdılar.

94'ncü nöbet eyleminde konuşan Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Hıdır Hokka, "Askeri liseler, okullar açılan akadar buradayız" dedi.

Eyleme, Beşiktaş meydanındaki vatandaşlar da destek verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #askeri lise #94. hafta
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