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Ve değişti! Artık tek tip kıyafet giyecekler

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renkte tulum giyerek getirilecek.

Ve değişti! Artık tek tip kıyafet giyecekler

Resmi Gazete'de yer alan 696 sayılı KHK'ya göre, 5275 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen maddeyle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanununun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin  İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı beşinci bölümünde yer alan suçlardan hükümlü ve  tutuklu bulunanlar için bu madde hükmü uygulanacak.

"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın  öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen  getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" ile "Cebir ve  şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya  görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet  kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük  Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye  teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlarını işleyenler badem  kurusu renginde tutulum giyecek.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan", "Devletin  güvenliğine karşı suçlar" ile "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı  suçlar" nedeniyle "örgüt kurma, suç için anlaşma ve örgüte silah sağlama"  suçlarından tutuklu ve hükümlüler ise duruşmalara gri renkli tulum giyerek  katılacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri tulum olmayabilecek. Söz  konusu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmayacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile bu maddenin uygulanmasına  ilişkin diğer hususlar bir ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle  belirlenecek. Madde hükümleri, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından  uygulanabilecek.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #khk #olağanüstü hal #ohal
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