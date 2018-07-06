banner982
Termometreler 45 dereceyi gösterdi
Termometreler 45 dereceyi gösterdi
'Hoca efendi düğmeye bastı. Enini sonunu düşünmeyin'
'Hoca efendi düğmeye bastı. Enini sonunu düşünmeyin'
FETÖ'cü kaymakama 'PKK ve HDP ile yüz göz olma' talimatı
FETÖ'cü kaymakama 'PKK ve HDP ile yüz göz olma' talimatı
TSK'dan Menbiç'te 10'uncu devriye
TSK'dan Menbiç'te 10'uncu devriye

Ve o gün geldi: Tüm dünya bu akşam saat 20:46'da...

Dünya, bu akşam TSİ 20.46'da Güneş'ten en uzak noktada olacak. Peki bu ne anlama geliyor? İşte Günöte hakkında bilmeniz gereken her şey...

Ve o gün geldi: Tüm dünya bu akşam saat 20:46'da...

Dünya bu  akşam itibariyle Güneş'ten en uzak noktada olacak. Günöte (afel) Dünya'nın güneşe en uzak olduğu yörünge noktasıdır. Bu akşam gerçekleşecek bu gök olayında Güneş ile Dünya arasındaki mesafe 152,1 kilometreye kadar çıkacak. Diğer yandan Dünya'nın dönüş hızı da yavaşlayacak.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe arttıkça Dünya'nın dönüş hızı yavaşlar, mesafe azaldıkça Dünya'nın dönüş hızı artar. Bu Kepler Kanunu ile açıklanıyor. Bugün yani Günöte'de Dünya'nın dönüş hızı 105 bin 444 kilometre olacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dünya #güneş #günöte #afel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.