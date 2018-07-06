Dünya, bu akşam TSİ 20.46'da Güneş'ten en uzak noktada olacak. Peki bu ne anlama geliyor? İşte Günöte hakkında bilmeniz gereken her şey...

Dünya bu akşam itibariyle Güneş'ten en uzak noktada olacak. Günöte (afel) Dünya'nın güneşe en uzak olduğu yörünge noktasıdır. Bu akşam gerçekleşecek bu gök olayında Güneş ile Dünya arasındaki mesafe 152,1 kilometreye kadar çıkacak. Diğer yandan Dünya'nın dönüş hızı da yavaşlayacak.



Dünya ile Güneş arasındaki mesafe arttıkça Dünya'nın dönüş hızı yavaşlar, mesafe azaldıkça Dünya'nın dönüş hızı artar. Bu Kepler Kanunu ile açıklanıyor. Bugün yani Günöte'de Dünya'nın dönüş hızı 105 bin 444 kilometre olacak.