Vedat Işıkhan'dan Son Dakika Asgari Ücret Açıklaması!

2024'te geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesine çok az bir zaman kaldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık ve 18 Aralık tarihlerinde iki toplantı gerçekleştirmiş ancak toplantılar sonrasında herhangi bir rakam telaffuz edilmemişti.

Vedat Işıkhan TÜRK-İŞ'i Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ’i ziyaret etti.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren ziyarettin ardında Işıkhan, basın mensuplarının soruları üzerine, "İstişareler devam ediyor neticelenince sizinle paylaşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarafları Görüşmeye Davet Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. Saat 16.30'da başlaması beklenen toplantının ardından yeni asgari ücretin kamuoyuna duyurulması planlanıyor.