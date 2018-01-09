Bir süredir çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi gören Batmanlı iş adamı Necat Nasıroğlu evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Necat Nasıroğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti. Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Muzaffer Nasıroğlu'nun babası da olan Necat Nasıroğlu'nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Batman Kayabağı Köyü Camii'nden kaldırıldı ve Kayabağı Köyü mezarlığına defnedildi

Batmanlı iş adamı Necat Nasıroğlu vefat etti.



Batman'da yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam eden iş adamı Necat Nasıroğlu bir süredir çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi görüyordu.



Evinde olduğu sırada kalp krizi geçiren Necat Nasıroğlu hastaneye kaldırıldı.



Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nasıroğlu yaşamını yitirdi. Nasıroğlu bugün toprağa verildi.



77 yaşında hayatını kaybeden Nasıroğlu, evli ve 8 çocuk babasıydı.



BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Beşiktaş, eski asbaşkanı Muzaffer Nasıroğlu'nun babası Necat Nasıroğlu'nun vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayınladı.



Kulübün mesajında şu ifadelere yer verildi:



Beşiktaşımızın eski As Başkanı, Başkanımız Fikret Orman'ın aile dostu ve iş ortağı Muzaffer Nasıroğlu'nun babası Necat Nasıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhumun cenazesi 9 Ocak Salı günü (yarın) öğle namazına müteakip Batman Kayabağı Köyü Camii'nden kaldırılacak ve Kayabağı Köyü mezarlığına defnedilecektir.



Camiamıza önemli hizmetlerde bulunan Nasıroğlu ailesinin acısını paylaşıyor ve sabır diliyoruz.



Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve Camiamıza başsağlığı dileriz.



NECAT NASIROĞLU KİMDİR



1940 yılında Batman Merkez’e bağlı Kayabağ köyünde doğan Necat Nasıroğlu, ilkokul eğitimini Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyünde tamamladı. Babasına ait tarlalarda uzun süre tarımla uğraşan Nasıroğlu, askerliğini yaptıktan sonra TPAO’ya işçi olarak girdi.



2 sene kadar işçi olarak çalışan Nasıroğlu, aldığı kamyonlarla nakliye işine atıldı. Kurduğu FER-NAS şirketler grubu ile birçok ülkede Nakliye – Lojistik – İnşaat hizmeti veren Nasıroğlu, bugün yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam ediyor.



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