Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
"1960 – 1998 yılları arasında Bakanlığımızda görev yapan, Pakistan, Hollanda, Avusturya ve Rusya’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu Ayhan Atay KAMEL’i (1933, Nallıhan) 27 Şubat 2019 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ
Merhum Büyükelçimiz için 1 Mart 2019 Cuma günü saat 10:30'da Bakanlığımız A Blok Fatin Rüştü Zorlu Toplantı Salonunda resmi tören düzenlenecek ve naaşı aynı gün Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz."
ulusal.com.tr
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