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Vefat eden emekli büyükelçi Ayhan Atay Kamel kimdir, kaç yaşında (Ayhan Atay Kamel'in cenaze töreni ne zaman)

1960 – 1998 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan Pakistan, Hollanda, Avusturya ve Rusya’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden 1933 yılında Nallıhan'da doğan emekli büyükelçi Ayhan Atay Kamel vefat etti

Vefat eden emekli büyükelçi Ayhan Atay Kamel kimdir, kaç yaşında (Ayhan Atay Kamel'in cenaze töreni ne zaman)
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"1960 – 1998 yılları arasında Bakanlığımızda görev yapan, Pakistan, Hollanda, Avusturya ve Rusya’da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu Ayhan Atay KAMEL’i (1933, Nallıhan) 27 Şubat 2019 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ

Merhum Büyükelçimiz için 1 Mart 2019 Cuma günü saat 10:30'da Bakanlığımız A Blok Fatin Rüştü Zorlu Toplantı Salonunda resmi tören düzenlenecek ve naaşı aynı gün Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ayhan atay kamel #dışişleri bakanlığı
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