Vefat eden iş insanının eşi İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı!

Edinilen bilgilere göre, Neriman Nur Nadir’in sosyal medya paylaşımları üzerinden “hakaret, tehdit, iftira ve özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla yargılandığı ortaya çıktı.

Yapılan soruşturmalarda Nadir’in özellikle Asil Nadir’in oğlu Birol Nadir’i hedef alan paylaşımlar yaptığı iddia edildi.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Nadir’in sosyal medya paylaşımlarında Birol Nadir’i hedef aldığı, bu süreçte ise Birol Nadir’in hak iddiaları için hukuk yoluna başvurduğu ve avukatı aracılığıyla dava açtığı belirtildi.

SAVCILIK İFADESİNDE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gözaltına alınan Neriman Nur Nadir, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Ancak yapılan teknik incelemelerde, sosyal medya üzerinden paylaşılan hakaret ve tehdit içerikli mesajların kendisine ait olduğu yönünde tespitler bulundu.

Dosyada yer alan bilgilere göre, Nadir’in sosyal medya platformlarını yoğun şekilde kullandığı ve yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında birçok şikâyet olduğu öğrenildi.