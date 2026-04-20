Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında uygulanacak olan bedelleri netleştirdi. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yaptığı duyuruyla, bu yıl kurban ibadetini kurum aracılığıyla vekalet vererek yerine getirecek vatandaşların ödeyeceği tutarlar kesinleşti.

Arpaguş'un verdiği bilgilere göre, 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin lira olarak karara bağlandı. Aynı uygulama çerçevesinde, kurban kesim işlemini yurt dışında gerçekleştirmek isteyenler için belirlenen bedelin ise 7 bin lira olduğu ifade edildi.