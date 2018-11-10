CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Diyanet İşleri Başkanı derhal istifa etmelidir. Kendisi istifa etmiyorsa, gecikmeden görevden alınmalıdır." dedi

Ağbaba, yazılı açıklamasında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yılında, Atatürk'e defalarca hakaret eden Kadir Mısırlıoğlu'nu ziyaret ettiğini belirtti.



Erbaş'ın bu ziyaretiyle kendisini o makama atayanlara mesaj verdiğini iddia eden Veli Ağbaba, "Ulusumuzun kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü arifesinde gerçekleşen bu ziyaret, AKP'nin Türkiye'yi getirdiği yerin özetidir." ifadesini kullandı.



Ağbaba, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı 'Hocam' diyerek elini öperse, Diyanet İşleri Başkanı da Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Atatürk düşmanını ziyaret eder. Bu ziyaret, AKP zihniyetinin dışa vurumudur. Böyle bir kişiyi Diyanet İşleri Başkanı yapanlar bu suça ortaktır. Diyanet İşleri Başkanı derhal istifa etmelidir. Kendisi istifa etmiyorsa, gecikmeden görevden alınmalıdır. Diyanet İşleri Başkanı, Atatürk'e ihanet başkanı olmuştur. Bir dakika bile o görevde kalmamalıdır."