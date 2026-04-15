Veli ve öğretmenlerin bulunduğu grupta korkutan mesaj: Şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar’da bir ilkokulun öğretmen ve velilerinden oluşan WhatsApp grubuna tehdit içerikli mesaj gönderen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli M.D., boşanma aşamasında olduğu eşi H.D ile müşterek çocuklarının öğrenim gördüğü ilkokulun öğretmen ve öğrenci velilerinden oluşan WhatsApp grubuna dahil oldu. Ardından M.D. gruba, “İçinde bulunduğum bu ağır psikolojik durum ve yaşanan ailevi krizler nedeniyle kontrol dışı bir eylem gerçekleştirme ihtimalim söz konusudur” şeklinde tehdit içerikli mesaj gönderdi.

Mesajın ardından durum yetkililere bildirildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.