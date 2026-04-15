Veli ve öğretmenlerin bulunduğu grupta korkutan mesaj: Şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar’da bir ilkokulun öğretmen ve velilerinin bulunduğu WhatsApp grubuna tehdit içerikli mesaj atan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Veli ve öğretmenlerin bulunduğu grupta korkutan mesaj: Şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar’da bir ilkokulun öğretmen ve velilerinden oluşan WhatsApp grubuna tehdit içerikli mesaj gönderen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli M.D., boşanma aşamasında olduğu eşi H.D ile müşterek çocuklarının öğrenim gördüğü ilkokulun öğretmen ve öğrenci velilerinden oluşan WhatsApp grubuna dahil oldu. Ardından M.D. gruba, “İçinde bulunduğum bu ağır psikolojik durum ve yaşanan ailevi krizler nedeniyle kontrol dışı bir eylem gerçekleştirme ihtimalim söz konusudur” şeklinde tehdit içerikli mesaj gönderdi.

Mesajın ardından durum yetkililere bildirildi. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

