Türkiye ve Venezuela arasında önemli bir işbirliği yapıldı. Venezuela, ülke altınlarının Türkiye'de rafine edileceğini açıkladı. Sputnik'e konuşan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, " Türkiye'nin Amerika'nın cephesine dönme ihtimali yok. İşbirliği bu yüzden çok önemli" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro açıklama yaptı, ardından gerekli adımlar atıldı. Venezuela, altınlarını Türkiye'de rafine etme kararı aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama töreni için Türkiye'ye gelen Maduro, "Türkiye ile altın konusunda neler yapabileceğimizi konuşmamız gerekli. Türkiye ile çok daha büyük işler yapmak istiyoruz" demişti.



Bu açıklamaların ardından Venezuela Merkez Bankası harekete geçti. Ülkenin Madencilik Bakanı Victor Cano, ülke altınlarının Türkiye'de rafine edileceğini açıkladı.



Cano, Türkiye ile yapılan bu işbirliğinin önemli olduğuna dikkat çekti, "Bu işlem iki müttefik ülke arasında yapılıyor çünkü, düşünün; eğer altınımızı İsviçre'ye göndersek, bize yaptırımlar nedeniyle altınımızın orada kalacağını söyleyebilirler." ifadelerini kullandı.



Amerika'nın ambargosuna karşı önemli bir adım olan bu işbirliğini Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek Sputnik'e yorumladı.



Perinçek, Amerikan emperyalizmine karşı oluşturulan cephenin kilit ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi.

"Dünyada Amerikan emperyalizmine karşı bir cephe oluşturuldu. Bu cephe, Venezuela'dan Çin'e kadar uzanıyor ve Türkiye de bunda kilit bir ülke. Neticede Venezuela, o altınları Çin'de veya Rusya'da da rafine ettirebilir ama Türkiye ve Venezuela arasında, Amerikan emperyalizminin çeşitli baskı, denetim ve tehditlerine karşı sıkı bir dayanışma oluşmaya başladı"



Perinçek ciddi bir "Avrasya beraberliği" oluştuğuna dikkat çekti.

"İran'ı, Rusya'sı, Türkiye'si, Hindistan'ı, Orta Asya ülkeleri ve Şangay İşbirliği Örgütü ülkeleri hatta Almanya, Fransa ve İngiltere'ye kadar uzanan bir Avrasya beraberliği oluştu. O beraberlik Venezuela'yı da kucağına almış durumda. Bazıları ‘Tayyip Erdoğan, Amerika'nın cephesine ne zaman dönecek?' deyip duruyor. Ama Türkiye için öyle bir dönüş olmayacağını biz hep söyledik. O yol kapalı."



ulusal.com.tr