Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve beraberindeki heyeti kabul etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Venezuela Savunma Bakanı Lopez ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve beraberindeki heyeti kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Türkiye ve Venezuela arasındaki askeri, ekonomik ve siyasi ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.



Öte yandan, Savunma Bakanı Lopez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilmek üzere hazırlanan mektubu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a sundu.

Akar, Venezuela Savunma Bakanı Lopez ile görüştü



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Venezuela Savunma Bakanı Viladimir Padrino Lopez ile görüştü.



Akar, konuk bakanı Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı.



Ulusal marşların okunmasının ardından tören kıtasını "merhaba asker" diye selamlayan Lopez'in, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzalaması sonrasında iki bakan baş başa görüştü.



Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Venezuela arasında savunma alanındaki iş birliğinin yanı sıra bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.