Venezuela'da emperyalizme karşı mücadelede öncü rol üstlenen Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Gladys Requena: "Yaşasın Nicolas Maduro, yaşasın vatan, yaşasın Bolivarcı Devrim, yaşasın büyük Venezuela halkı!"

Gladys Requena 1 Mayıs alanlarında Venezuela halkının güçlü mücadelesini "Halk, başı dik, morali sağlam, isyan bayrağı elinde, vatan aşkı ile seferber oldu" ifadeleriyle özetledi.



Sahip oldukları "vatan bilinciyle" darbecilere karşı Mirafloresi koruduklarını söyleyen Requea, "Chavez yaşıyor" diye seslendi.



Gladys Requena'nın konuşması şöyle;

Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV), Kadın Sorunlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gladys Requena, Karakas, 1 Mayıs 2019



Bugün burada vatanın yeni bir gününde buluştuk. Her zaman derim: Bütün günlerimiz vatana aittir. Her akşam yatarız ve sabah kalk borusu ile uyanırız.



Bu kalk borusu vatanın sedir. Bu sesi bugün de duyduk. Çünkü darbecilik bugün kendini orada, burjuvazinin, oligarşinin, kaosçuluğun köşesinde gösterdi. Faşizmin köşesinde gösterdi.



Orada, özgürlüğü tanımayanların, egemenliği tanımayanların, halkımızın bağımsızlığını tanımayanların köşesinde darbeciliği gördük.



Ve Venezuela halkı darbeciliği bir kez daha yendi.

Terörizmi yendi.

Faşizmi yendi.

Halka karşı hazırlanan emperyalist senaryoyu yendi.



Çünkü halk, emperyalist saldırının bizzat halka karşı olduğunu anladı.



Çünkü halk bugün, devrimin 20. Yılında Hugo Chavez’in inşa etmek istediğin vatanın ne olduğunu anlıyor.



Halk bugün Vatan Girişimi ile hangi milli çıkarların savunulduğunu anlıyor.



Bu yüzden bu halk bugün bilinç içinde seferber oldu.



Halk, başı dik, morali sağlam, isyan bayrağı elinde, vatan aşkı ile seferber oldu.



Neredeyse kimse bir şey demeden anladık ki, darbecilik başını kaldırdı.



Ve Venezuela halkı dedi ki: “Gidiyorum, çünkü ben Miraflores’in Başkanlık Sarayı’nın muhafızıyım. Ve bu saray, halkın hükmettiği saraydır.”



Halk, “ben egemenliğin sahibiyim, çünkü Nicolas Maduro’yu iktidar yapan benim ve bugün ona destek olacağım, arka çıkacağım” dedi.



İşte bu onurlu konumdan darbeciliğe, terörizme, sürekli darbelere karşı çıktık.



Chavez yaşıyor! Ve vatanın hizmetçileri burada!



Büyük aşk misyonu burada, ileri yaşlılar hareketi burada, devrimin bayraklarını yüceltiyor ve diyor ki:



“Vatan istiyoruz, vatanımız için hareket ediyoruz ve onlar hiçbir zaman iktidara dönemeyecek.”



Dönemeyecekler.



Dönemeyecekler.



Yaşasın Nicolas Maduro!



Yaşasın vatan!



Yaşasın Bolivarcı Devrim!



Yaşasın büyük Venezuela halkı!