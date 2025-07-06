Venezuela'nın 214. bağımsızlık yılı Ankara'da kutlandı

Latin Amerika’daki kurtuluş mücadelesinin sembol isimlerinden Simon Bolivar’ın adını taşıyan parkta düzenlenen kutlamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay’ın yanı sıra Suudi Arabistan, Bahreyn, Filistin, İran, Kolombiya, Sudan dahil bir dizi büyükelçilikten katılımcı hazır bulundu.

Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez yaptığı konuşmada, bu yılın Türkiye ve Venezuela arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 75’inci yıl dönümüne denk geldiğini vurguladı.

“Bugün milli günümüzü Ankara’daki Simon Bolivar Parkı’nda kutlamak derin bir anlam taşıyor” diyen Büyükelçi, Türkiye ve Venezuela’nın ilişkilerinin karşılıklı saygı ve egemenlik ilkelerine dayandığını vurguladı.

Dünyanın ciddi gerilimler ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Büyükelçi, bu ortamda diyalog, uluslararası hukuka saygı ve barışçıl çözümler bulma arayışının önemine dikkat çeken Büyükelçi Gutierrez, “Böylece bölgesel entegrasyon ve birlik için tarihsel sorumluluğumuzu yerine getiriyor, toplu kalkınma ve dengeyi sağlamak için temel bir yol izliyoruz” diye konuştu.

Anma etkinliği kapsamında Bakan Yardımcısı Bozay ve Büyükelçi Gutierrez, Venezuela’dan askeri temsilcilerle birlikte, Bolivar’ın heykelinin önüne Venezuela bayrağının renkleriyle süslenmiş bir çelenk bıraktı. Venezuela mutfağından geleneksel lezzetler katılımcılara ikram edilirken, ortak bir resim çalışması da yapıldı. Büyükelçilik yetkilileri, davetlilerle birlikte gerçekleştirilen bu ortak sanat etkinliğinin dostluk ve işbirliği mesajı verdiğini belirtti.