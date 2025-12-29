Vepara soruşturmasında karar: Kara para aklama iddiasıyla 10 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkilileri hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttü.

Soruşturma dosyasında, yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen yüklü miktardaki suç gelirlerinin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden dolaştırılarak aklanmaya çalışıldığı iddiaları yer aldı.

MAHKEMEDEN 10 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis sorgularının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıktı. Mahkeme, dosyayı inceleyerek şüphelilerden 10'unun tutuklanmasına hükmetti. Geriye kalan 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.