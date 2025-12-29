Vepara soruşturmasında karar: Kara para aklama iddiasıyla 10 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik yürütülen "kara para aklama" soruşturmasında 10 kişi tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Vepara soruşturmasında karar: Kara para aklama iddiasıyla 10 kişi tutuklandı
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkilileri hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttü.

Soruşturma dosyasında, yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen yüklü miktardaki suç gelirlerinin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden dolaştırılarak aklanmaya çalışıldığı iddiaları yer aldı.

MAHKEMEDEN 10 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Polis sorgularının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıktı. Mahkeme, dosyayı inceleyerek şüphelilerden 10'unun tutuklanmasına hükmetti. Geriye kalan 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İETT durağında silahlı saldırı: Taciz ettiği öğrenciye kurşun yağdırdıİETT durağında silahlı saldırı: Taciz ettiği öğrenciye kurşun yağdırdıYurt
Meteoroloji bu iller için uyardı! 30 Aralık Salı günü lapa lapa kar yağacakMeteoroloji bu iller için uyardı! 30 Aralık Salı günü lapa lapa kar yağacakYurt
kara para
Günün Manşetleri
Vepara soruşturmasında karar
Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Bu şehirlerde 1 Ocak'ta kent içi raylı sistemler ücretsiz
Türkiye ile Ermenistan arasında "vize kolaylığı" kararı
Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
Narin Güran davasında yeni gelişme
"Eli kanlı canilerle mücadelemiz sürecek"
DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltında
DEAŞ operasyonunda şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu
3 polis şehit düştü, 6 terörist öldürüldü
Çok Okunanlar
Mevduat yarışında son durum: 750 bin TL için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel liste Mevduat yarışında son durum: 750 bin TL için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel liste
30 Aralık Salı günü lapa lapa kar yağacak 30 Aralık Salı günü lapa lapa kar yağacak
Alaryakıt fiyatlarında son durum Alaryakıt fiyatlarında son durum
Rekorun ardından altın frene bastı Rekorun ardından altın frene bastı
Emekli ve memur zammında 3 kritik senaryo Emekli ve memur zammında 3 kritik senaryo